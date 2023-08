Sean O’Malley atira em Gervonta Davis depois que o técnico sugere que ele ‘gritaria’

Sean O’Malley quer eventualmente dividir o ringue de boxe com Gervonta Davis, e embora o técnico de Davis sinta que O’Malley seria um trabalho fácil, isso não impediu o campeão peso galo do UFC de disparar uma refutação rápida e simples.

“Lol [dude’s] 5’2”, disse O’Malley no Twitter.

A reação veio de uma entrevista ao ES News feita pelo técnico de Davis, Kenny Ellis, que disse que se uma hipotética luta entre Davis e O’Malley acontecesse, não duraria muito.

“Tank daria uma surra no primeiro round”, disse Ellis. “Merda, qualquer peso leve top iria vencê-lo – Tank, Shakur, Haney, todos aqueles caras iriam vencê-lo, [because] eles são boxeadores. Todos eles iriam nocauteá-lo.

“Ele não é boxeador, não tem socos profissionais. Ele é um lutador de MMA, eles não dão socos perfeitos como os boxeadores.

O’Malley recentemente conquistou o título peso galo do UFC ao derrotar Aljamain Sterling no segundo round no UFC 292 no início deste mês. Após a vitória, “Sugar” manifestou interesse em lutar boxe contra Davis, além de uma revanche no octógono com Marlon Vera.