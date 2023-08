Sean O’Malley conquista o cinturão peso-galo com nocaute no segundo round sobre Aljamain Sterling e encerra o UFC 292

Sean O’Malley já era uma superestrela, mas agora ele também pode se considerar um campeão do UFC.

Em sua primeira tentativa de reivindicar um título desde que ingressou na promoção por meio do Dana White’s Contender Series, O’Malley derrubou Aljamain Sterling com um violento contra-ataque de direita no início do segundo round da luta principal do UFC 292. Enquanto Sterling tentava sobreviver enquanto escapulia de suas costas, O’Malley apenas continuou lançando bombas de cima até que o árbitro Marc Goddard não teve escolha a não ser interromper a disputa.

O final veio aos 51 segundos do segundo round, com O’Malley comemorando como o novo rei do peso galo. Posteriormente, O’Malley admitiu que sentiu a pressão do momento, mas ainda assim fez outra performance de cair o queixo.

“Honestamente, este foi o momento mais nervoso que já estive para uma luta”, disse O’Malley em sua entrevista pós-luta. “Aos meus olhos, Aljamain Sterling é o melhor peso-galo de todos os tempos. Eu estava um pouco nervoso, mas nunca perdi a confiança porque sei o que possuo nessa porra de mão direita!

“Eu disse indo para essa luta, basta um erro contra mim. Eu nem sei se isso foi um erro – eu sou tão bom pra caralho!

Antes do nocaute, nenhum dos lutadores estava disposto a ceder um centímetro durante o round inicial, com O’Malley atacando de fora e Sterling chutando de volta para ele. Sterling acertou alguns chutes nas pernas enquanto O’Malley estava fingindo e tentando fazer o campeão morder algo para que ele pudesse dar um soco poderoso por trás disso.

Não foi até o final do primeiro round quando Sterling tentou uma queda, mas O’Malley resistiu até que a buzina soou quando os lutadores voltaram para seus cantos.

No reinício, Sterling ficou um pouco mais agressivo, mas parecia que O’Malley havia começado a encontrar seu timing, que era exatamente o que ele queria. Com Sterling avançando e buscando uma combinação, O’Malley apenas deu um passo para trás e lançou uma mão direita cruel que acertou o flush.

Sterling engoliu o soco e caiu de cara na tela antes de chutar as pernas para cima na tentativa de sobreviver, mas O’Malley estava em cima dele. O alcance incrivelmente longo de O’Malley o ajudou a continuar acertando Sterling na tela e, uma vez que o nativo de Nova York rolou para se proteger de absorver mais punições, o árbitro viu o suficiente para acenar para a luta.

Sterling não reclamou da paralisação e só teve parabéns esperando por O’Malley, elogiando seu desempenho e admitindo que a derrota pode mudar seus planos futuros de passar para a divisão dos penas.

“Sean é muito melhor do que eu pensava”, disse Sterling. “Ele fez um trabalho muito bom em ser evasivo e ficar do lado de fora da jaula. Eu não posso dizer nada de ruim sobre o cara. Parabéns a ele e sua equipe. Isso não era nada além de respeito no final do dia.

“Já perdi antes, já fui nocauteado antes. Eu me levantei e me tornei um campeão do UFC. Não estranhe se você voltar e me ver aqui de novo e dessa vez conquistando o cinturão. Definitivamente tenho que voltar e reavaliar algumas coisas, porque se ele me pegasse assim, eu só poderia imaginar o que [Alexander] Volkanovski faria.

Com O’Malley agora cimentado como campeão, o UFC tem outra estrela comercial para apostar, mas ele não está perdendo tempo para apenas sentar com o título em torno de seu desperdício. Na verdade, O’Malley já está procurando um gostinho de vingança em sua próxima luta contra a única pessoa que já lhe deu uma derrota.

“Este é apenas o começo da era ‘Suga’”, gritou O’Malley. “Vou comandar essa merda até 2035, baby. Fez ‘Chito’ [Vera] ganhar? Foi chato? Provavelmente. Vou bater na bunda de ‘Chito em dezembro em Las Vegas na T-Mobile. Vamos foder.