Sean O’Malley e Ilia Topuria plantam sementes para lutas futuras: ‘Passe pelo Volk e eu decidirei’

Pouco mais de uma semana depois de Sean O’Malley conquistar o título dos galos do UFC, o provável próximo desafiante ao título dos penas está colocando seu nome no chapéu para uma futura aparição no “The Sugar Show”.

Após o UFC Cingapura de sábado – que viu Max Holloway nocautear The Korean Zombie na luta principal – Ilia Topuria opinou sobre a luta, antes de voltar sua atenção para o campeão peso pena Alexander Volkanovski, além de O’Malley.

“Eu respeito esses dois [Holloway and Korean Zombie], mas é hora de eles se aposentarem”, disse Topuria. “[O’Malley]continue subindo, e talvez um dia dividiremos o octógono, e você [Volkanovski], prepare-se para bater! A masterclass está chegando para você.

O’Malley, que nocauteou Aljamain Sterling na luta principal do UFC 292 no início deste mês para conquistar o título dos 135 libras, não demorou muito para responder ao desafio de Topuria.

“Eu ressuscitei. Sua vez de se levantar”, disse O’Malley em resposta.

“Vejo essa luta como um desafio muito fácil, gostaria de encontrar motivos convincentes para enfrentá-los, mas no momento não consigo encontrar nada que capte meu [attention]”, afirmou Topuria. “Continue subindo e vamos ver se algum dia você merece meu tempo.”

O’Malley está bem ciente de qual será o próximo passo provável para Topuria, que é um confronto final com Volkanovski pelo título, e se o candidato em ascensão puxar a reviravolta contra um dos melhores lutadores peso por peso do planeta , isso chamaria a atenção de O’Malley.

Embora parecesse que os dois lutadores tinham que dizer o que precisavam, Topuria tomou uma direção diferente quando se trata do lutador georgiano e peso galo mais bem classificado, Merab Dvalishvili.

“Você [won’t] passar [Merab] para vir me ver, então sente-se e espere como o bom cachorrinho que você é”, disse Topuria.