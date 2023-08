Sebratel disponibiliza CARGOS no Sul do Brasil

A Sebratel, empresa que oferece serviços de internet banda larga e planos de telefonia pra a casa de seus clientes, está contratando novos profissionais para compor o seu time no Rio Grande do Sul. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as vagas abertas:

Vendedor (a) Externo – Canoas – RS – Venda Externa;

Vendedor (a) Externo – São Leopoldo – RS – Venda Externa;

Auxiliar de Supervisão – Telecom – São Leopoldo – RS – Telecomunicações;

Técnico Instalador e Reparador de Acesso – FTTX (Pleno) – Canoas – RS – Telecomunicações;

Técnico em Telecomunicações Pleno – São Leopoldo – RS – Telecomunicações;

Técnico em Telecomunicações – São Leopoldo – RS -Telecomunicações;

Operador (a) de Suporte Técnico – São Leopoldo – RS – Suporte Técnico;

Técnico Montador de Rede – São Leopoldo – RS – Telecomunicações;

Designer Gráfico – São Leopoldo – RS – Design de Interiores / Decoração;

Analista de Rede – São Leopoldo – RS – Telecomunicações;

Assistente Administrativo – São Leopoldo – RS – Administração Geral;

Assistente de Frota – São Leopoldo – RS – Transporte;

Auxiliar de Supervisão (NOC) – São Leopoldo – RS – Efetivo.

Mais sobre a Sebratel

Sobre a Sebratel, podemos frisar que sua sede está localizada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, mas está presente em todo o estado gaúcho, através de mais de 100 pontos de atendimento.

Além disso, a Sebratel é pioneira na utilização da plataforma de voz sobre IP (VoIP), isso porque sempre busca oferecer o que há de melhor pra quem tá conectado com a gente! Prova disso é que sua rede é formada por fibra óptica e rádio frequência unicamente com infraestrutura de ponta e tecnologia de primeira linha.

Por fim, para oferecer um serviço excelente e diferente de tudo que tu já conhece, leva o alto padrão de qualidade também pro atendimento.

Como se candidatar?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de maneira intuitiva! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



