Secretaria de Administração Penintenciária anuncia vagas para estudantes

A SAP SP (Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo) anuncia que as vagas estão abertas do processo seletivo para estudantes.

A oportunidade visa credenciar estudantes dos ensinos médio e superior para vagas de estágio no órgão.

Quem pode se inscrever no SAP SP ?

Alunos do ensino médio regular e superior. Os universitários serão para áreas de administração de empresas, direito, psicologia e serviço social. As oportunidades estão distribuídas entre unidades da Secretaria da Administração Penitenciária em diversos municípios paulistas.

Veja lista de requisitos:

Estar matriculado e cursando os cursos previstos no edital e ano vigente;

Ser brasileiro(a) nato(a), naturalizado(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no país;

Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos, até a data de posse;

Não ter sido exonerado(a) a bem do serviço público;

Estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos e das obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos;

Não ter feito estágio por período superior a dezoito meses (corridos ou intercalados) na Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, exceto pessoas com deficiência.

Os valores da bolsa dependem do tipo do estudante. O valor da bolsa-auxílio para estudantes do ensino superior corresponde a R$ 625,06 por mês, levando em consideração uma jornada de quatro horas diárias (20 horas semanais) e R$ 937,59 para uma jornada de seis horas diárias (30 horas semanais).

Já o valor da bolsa-auxílio para alunos do ensino médio é de R$ 475,05 para uma jornada de quatro horas diárias (20 horas semanais). Quanto ao auxílio transporte, será por dia trabalhado.

Avaliação

A avaliação se dará por meio de prova online. Vale lembrar que os alunos precisam concluir o exame digital e o conteúdo programático da avaliação abordará questões sobre língua portuguesa e conhecimentos gerais



Inscrição SAP SP

As inscrições estarão abertas entre os dias 14 e 29 de agosto por meio do site do Centro de Integração Empresa-Escola (www.ciee.org.br).

Vagas para estudantes

