Secretaria de Educação anuncia concurso para professor; saiba mais!

Mais um concurso para professor! Dessa vez, as oportunidades são para o estado de Goiás. A Secretaria de Educação confirmou as informações na última quarta, 16 de agosto.

Em resposta as perguntas sobre o cadastro de reserva formada na realização do último certame do órgão, Gavioli comunicou que os candidatos aprovados para cadastro de reserva já podem iniciar os estudos para um possível novo concurso.

Salários concurso para professor

Os salários e benefícios dos aprovados no concurso para professor dependem do cargo. Confira a variação:

R$ 1.971,69 – 20 horas

– 20 horas R$ 2.957,53 – 30 horas

– 30 horas R$ 3.943,37 – 40 horas

Vale lembrar que em 2022 houve uma reestruturação na carreira. Portanto, os valores se darão da seguinte forma:

Professor – III

Carga horária A B C D E F G 20h 1.971,69 2.011,12 2.051,34 2.092,37 2.134,22 2.176,90 2.220,44 30h 2.957,53 3.016,68 3.077,01 3.138,56 3.201,32 3.265,35 3.330,66 40h 3.943,37 4.022,24 4.102,68 4.184,74 4.268,43 4.353,80 4.440,88

No último edital, os aprovados ainda receberam um auxílio alimentação de R$ 500. Os demais benefícios são:

Gratificação de desempenho;

Gratificação de formação avançada;

Gratificação de estímulo à formação continuada;

Adicional por tempo de serviço;

Adicional de trabalho noturno;

Salário família;

Auxílio saúde;

Auxílio funeral;

13º salário;

Licença prêmio.



Outro concurso para professor

Mais um concurso Educação. Dessa vez, a Secretária Municipal de Canela, Rio Grande do Sul, anuncia edital para professores.

Os interessados poderão se inscrever até às 12h do dia 24 de agosto, ao custo de R$ 150,00 por meio do portal Objetiva Concursos.

Vagas concurso Educação

Ao todo serão 10 vagas mais cadastro reserva com salários de R$ 2.034,15 a 2.215,85. Confira os cargos:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Profissional do Magistério – Apoio Técnico Pedagógico – Orientador Educacional 01+CR R$ 2.034,15 Profissional do Magistério – Apoio Técnico Pedagógico – Supervisor Escolar 01+CR R$ 2.034,15 Profissional do Magistério – Artes 01+CR R$ 2.034,15 Profissional do Magistério – Auxiliar Intérprete Educacional 01+CR R$ 2.215,85 Profissional do Magistério – Ciências Naturais 01+CR R$ 2.034,15 Profissional do Magistério – Educação Especial 01+CR R$ 2.034,15 Profissional do Magistério – Instrutor de LIBRAS 01+CR R$ 2.034,15 Profissional do Magistério – Língua Estrangeira Moderna – Inglês 01+CR R$ 2.034,15 Profissional do Magistério – Matemática 01+CR R$ 2.034,15 Profissional do Magistério – Séries Iniciais

do Ensino Fundamental 01+CR R$ 2.034,15

Como serão as provas do concurso Educação?

As provas objetivas estão marcadas para 24 de setembro. Além disso, o certame vai acontecer mediante outras etapas, são elas:

Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para Profissional do Magistério – Auxiliar Intérprete Educacional, e Profissional do Magistério – Instrutor de LIBRAS;

Prova de títulos, de caráter classificatório, para todos os cargos.

A fase objetiva será dividida entre conhecimentos gerais e específicos da seguinte forma:

Língua Portuguesa – 10 questões;

Legislação – 10 questões;

Didática – 10 questões;

Conhecimentos Específicos – 10 questões.

Já a prova prática vai acontecer do seguinte modo:

Tradução e interpretação de um texto em Língua Portuguesa para Libras;

Tradução e interpretação de um vídeo em Libras para a modalidade oral da Língua Portuguesa.

Confira edital

Outros concursos para educação

Mais um concurso para Educação está chegando, Desta vez, o governo de Sergipe anunciou sobre o novo certame e falou sobre prazo para liberação do edital.

O governador Fábio Mitidieri destacou que a seleção será para efetivos e esclareceu que o edital para SEED SE ( Secretaria de Educação de Sergipe) deve sair ainda no segundo semestre de 2023 ou no mais tardar no primeiro semestre de 2024.

Fábio ainda falou sobre vagas para segurança pública e prometeu o edital para PM em 2024. Sobre o concurso para educação, a expectativa é que seja contemplado o cargo de professor da Educação Básica da rede estadual de ensino, contudo, poderão ser contempladas vagas tanto de nível médio, médio/técnico ou superior.

Quando aconteceu o último concurso para Educação

O último concurso para Educação aconteceu em 2012 e a banca organizadora foi a Funcab. Foram ofertadas 1.700 vagas, nas áreas de Biologia, Artes, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia, além de docentes para ensino fundamental e educação especial.

Além da fase objetiva, o concurso contou com redação, teste prático de Libras e análise de títulos. A prova objetiva contou com 50 questões sobre estas disciplinas:

Língua Portuguesa (8), História, Geografia, conhecimentos gerais do Sergipe (4), conhecimentos pedagógicos (14) e específicos (24).

O concurso para Educação venceu em 2016, sendo assim, estão abertas as portas para realização de um novo concurso.