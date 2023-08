Secretaria de Esportes de Penedo abre inscrições para escolas participarem da etapa municipal dos Jogos Escolares 2023

A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Esportes (SMES), está com as inscrições abertas para a etapa municipal dos Jogos Escolares de 2023, evento aberto à participação de escolas públicas e particulares penedenses.

As competições dos Jogos Escolares acontecem no período de 26 de agosto até 7 de outubro no Complexo Esportivo Luís Gerônimo Pereira, antigo Ginásio do SESI e atual sede da Secretaria Municipal de Educação.

Cada modalidade possui seu próprio prazo de inscrição e para obter mais informações, a direção de cada escola deve consultar o professor Mário Narcizo, profissional de Educação Física da SEMS.

“A Prefeitura de Penedo está incentivando o esporte, que possui um poder transformador e contribui não apenas para a saúde, mas também para o crescimento pessoal”, ressalta o professor Mário.

Os interessados terão a chance de competir em diversas modalidades, incluindo:

Voleibol

Xadrez

Natação

Futsal

Futvôlei

Tênis de Mesa

Vôlei de Praia

Badminton

Atletismo

As inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal de Esportes, localizada na sede do Sport Clube Penedense, ou pela internet através de um formulário virtual. Basta clicar aqui para se inscrever.

Não perca essa oportunidade emocionante de participar dos Jogos Escolares 2023 – Etapa Municipal de Penedo. Venha mostrar o seu talento esportivo e desfrutar de momentos de competição saudável e diversão!