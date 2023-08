Secretaria de Esportes de Penedo realiza campeonato municipal de futsal e master de futebol de campo

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SMES), está promovendo duas competições que movimentam equipes amadoras, nas quadras e nos campos.

No ginásio poliesportivo Padre Manoel Vieira, 24 times de futsal divididos em seis grupos estão disputando o campeonato municipal 2023, competição que tem sua quarta rodada de jogos na noite desta segunda-feira, 07.

Confira abaixo o boletim da SMES sobre a 1ª semana do Campeonato Municipal Masculino de Futsal.

A Secretaria de Esportes de Penedo também organiza o Campeonato Municipal Master de futebol de campo, competição aberta no campo do Sinimbu e com partidas na zona rural que reúne 12 equipes de boleiros veteranos.

1ª SEMANA – BOLETIM – FUTSAL MASCULINO 2023