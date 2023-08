Secretaria de Saúde anuncia edital com 229 vagas

Mais um edital da Secretaria de Saúde. Dessa vez, o concurso público será para 229 vagas. O certame vai sair em breve, já que conta com banca e os esclarecimentos foram divulgados no Diário Oficial.

O concurso será para SES SP – São Paulo. Vale lembrar que os cargos serão para o Centro de Vigilância Sanitária.

Vagas Secretaria de Saúde

Espera-se 229 vagas e que sejam divididas da seguinte forma:

Agente Técnico de Assistência à Saúde (Biomédico, Farmacêutico, Físico, Nutricionista e Químico): 109 vagas;

Cirurgião Dentista: 2 vagas;

Enfermeiro: 83 vagas; e

Médico I: 35 vagas.

De acordo com o projeto básico, as avaliações acontecerão do seguinte modo:

Prova objetiva; e

Prova de títulos.

A fase objetiva da Secretaria de Saúde vai contar com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa: 7 questões;

Noções de Administração Pública/Políticas Públicas: 10 questões;

Noções de Saúde Pública: 10 questões;

Noções de Informática: 3 questões; e

Tópicos de conhecimentos específicos: 30 questões.



Sobre a remuneração Secretaria de Saúde

Os salários variam de acordo com o cargo. Veja:

Agente Técnico de Assistência à Saúde: de até R$ 2.913,55

Cirurgião Dentista: de até R$ 3.236,49;

Enfermeiro: de até R$ 3.581,86; e

Médico I: de até R$ 18.301,40 (em caso de jornada de trabalho de 40h

Além disso, os aprovados receberão benefícios e prêmios de incentivo.

Seleções anteriores

Em 2021 foi realizado um processo seletivo com 1.049 vagas nos quais abrangeram cargos para nível médio e superior. As remunerações foram de R$ 1.763,00 a R$ 7.452,00.

Entretanto, é importante pontuar que nos anos anterior como 2019 e 2020 o órgão contou com o concurso SES SP para contratação de novos profissionais. Na ocasião, foram ofertadas 25 vagas para as carreiras de Oficial de Saúde e Técnico em Enfermagem. A Vunesp foi a banca organizadora da seleção. Nível médio Cargos Vagas Salário Oficial de Saúde 200 R$ 1.763,00 Técnico de Enfermagem 250 R$ 1.823,00 Nível superior Cargos Vagas Salário Agentes Técnicos de Assistência à Saúde (várias especialidades) 217 R$ 2.631,43 Enfermeiro 249 R$ 3.266,10 Médicos I (várias especialidades) 133 R$ 7.452,00 As provas se deram por meio do Processo Seletivo Simplificado. Desse modo, houve a avaliação da análise de títulos de caráter eliminatório e classificatório. De acordo com o edital em questão, os títulos avaliados seriam os que estivessem relacionados a: a) formação/cursos – serão considerados, desde que a data de conclusão tenha ocorrido até o último dia da inscrição, ou seja, até 22 de dezembro de 2021.

b) experiência profissional – será considerado o tempo trabalhado e fechado até o último dia da inscrição, ou seja, até 22 de dezembro de 2021. Já o edital de 2020 que visava contratação de 25 vagas para médio e superior, as oportunidades foram da seguinte forma: Técnico de Enfermagem (1 vaga) – R$ 1.142,64 + prêmio incentivo de até R$ 623,00;

(1 vaga) – R$ 1.142,64 + prêmio incentivo de até R$ 623,00; Oficial de Saúde (24 vagas) – R$ 1.142,64 +prêmio incentivo de até R$ 523,00. Além do ensino médio completo, os candidatos precisavam comprovar: Certificado do Curso de Técnico de Enfermagem;

Registro como Técnico de Enfermagem no Conselho Regional de Enfermagem – COREN/SP. Os candidatos foram avaliados por prova objetiva e de títulos. A fase objetiva contou com 50 questões sobre as seguintes disciplinas: Disciplinas Quantidade de Questões Português 10 Matemática 05 Raciocínio Lógico 05 Noções de Informática 05 Noções de Administração Pública 05 Conhecimentos Específicos 20 Total 50

Outros concurso da Secretaria de Saúde em andamento

Está em andamento o concurso no Pará. Ao todo são 315 vagas com a seguinte divisão:

Nível médio

Agente administrativo – 97 vagas

Técnico em Enfermagem – 41 vagas

Técnico em Patologia Clínica – 4 vagas

Técnico em Radiologia – 3 vagas

Nível superior

Administrador – 20 vagas

Analista de Sistemas – 12 vagas

Biomédico – 4 vagas

Contador – 10 vagas

Economista – 10 vagas

Enfermeiro – 9 vagas

Enfermeiro / Auditoria – 8 vagas

Fisioterapeuta – 3 vagas

Médico Cardiologista – 5 vagas

Médico Cirurgia Geral – 3 vagas

Médico Clínico Geral – 16 vagas

Médico Dermatologista – 3 vagas

Médico Gastroenterologista – 3 vagas

Médico Ginecologista e Obstetra – 4 vagas

Médico Ortopedista e Traumatologista – 3 vagas

Médico Otorrinolaringologista – 2 vagas

Médico Patologia Clínica – 2 vagas

Médico Pediatra – 5 vagas

Médico Pneumologista – 2 vagas

Médico Psiquiatra – 5 vagas

Médico Radiologista – 3 vagas

Pedagogo – 8 vagas

O salário pago ao profissional nível médio é R$ 1.387,95, já para superior é R$ 3.696,37.

As provas estão marcadas para o mês de setembro.