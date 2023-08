Secretária de Saúde de Penedo destaca avanços nos serviços oferecidos à população

Oferecer a melhor qualidade de serviço à população é compromisso do governo Ronaldo Lopes/João Lucas, tema de entrevista concedida pela Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça, ao programa Canal do Povo (Rádio Penedo FM) nesta terça-feira, 08.

Os avanços na saúde de Penedo são comprovados pelas constantes avaliações do governo federal. Em 2022, o município ficou em 1º lugar no Previne Brasil entre todos de Alagoas e em 3º a nível Brasil entre município com população de 50.000 a 100 mil habitantes no último quadrimestre do ano.

Comparando o primeiro quadrimestre de 2022 com o de 2023, Penedo teve uma melhora significativa. A nota no ano passado era 9,3 e neste ano subiu para 9,8, sendo que quatro PSFs tiraram nota 10 nos indicadores.

Os indicadores do Previne Brasil preveem a cobertura do pré-natal, cobertura de saúde bucal para gestante e cobertura vacinal, além de coleta de aferições de pressão arterial e identificação de diabéticos.

“Nós tivemos avanços significativos desde a Atenção Primaria até a alta complexidade. Até o Ministério da Saúde veio em Penedo ano passado para anunciar que éramos a terceira melhor Atenção Básica do Brasil. Nossos profissionais estão melhorando a cada dia e estamos conseguindo dar todo o suporte que eles precisam. Fazer saúde é complicado e quem tá doente não espera. Mas eu e minha equipe trabalhamos todos os dias para melhorar. Estamos dando o nosso melhor”, disse Waninna Mendonça.

A gestão Crescendo com Seu Povo inovou para levar mais saúde aos moradores da zona rural, com o Programa Acolhendo Mais Longe, iniciativa que presta assistência nos povoados Palmeira Alta e Santa Margarida. Uma ambulância traçada leva mais agilidade e segurança aos pacientes que precisam se deslocar pelas estradas vicinais até a UPA.

Waninna também informou ao radialista Raul Rodrigues que o município vai ampliar o serviço para outra localidade. “Hoje em dia, em questão de Atenção Básica, Penedo consegue atender quase que toda a população. Essa ambulância fica no PSF Palmeira Alta com os motoristas de plantão 24h, as equipes dos PSFs foram treinadas e hoje o programa funciona muito bem, que Penedo já está adquirindo outra ambulância para atender toda a região da Ponta Mofina.

Outra novidade foi a implantação do Expresso Saúde, que leva uma equipe de médicos e enfermeiros para todos os povoados para prestar atendimentos a população. Além disso, o Centro de Diagnóstico passou a funcionar todos os dias, de segunda a segunda, e agora oferece o exame de Vídeo Endoscopia.