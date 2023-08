Secretaria de Saúde de Penedo e Sesau Alagoas promovem capacitação sobre rastreio e diagnóstico do autismo

Profissionais das áreas de saúde, assistência social e educação participaram em Penedo de capacitação sobre o rastreio e diagnóstico do autismo, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau Alagoas) realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

O trabalho estendido para profissionais de Igreja Nova, Porto Real do Colégio, São Braz e Piaçabuçu aconteceu neste segunda-feira, 07, no Theatro Sete de Setembro, com a presença de profissionais da ACRESC, do NUDEPE e da AAPPE, instituições localizadas em Penedo que atendem pacientes com autismo, dentre outros serviços.

A capacitação teve como foco orientar os profissionais a identificar características do autismo em crianças e dar encaminhamento para que o médico possa diagnosticar precocemente e assim iniciar o tratamento com equipe multidisciplinar.

“É um tema bastante importante que é mais trabalhado nas instituições de reabilitação e hoje nós temos a oportunidade de ter uma profissional da SESAU aqui para essa capacitação de rastreio e diagnostico para que a gente consiga, precocemente, captar esses pacientes com autismo e dar o tratamento da melhor forma”, disse diretora de Atenção Primária da SEMS, Monike Souza Nunes Damasceno.

O diagnóstico do autismo é feito através de observação direta do comportamento do paciente e de uma entrevista com os pais ou cuidadores. Os sintomas característicos dos transtornos do espectro do autismo estão sempre presentes antes dos 3 anos de idade. Atualmente o instrumento mais utilizado é a M-CHAT, que não precisa ser feito exclusivamente por médicos.

As respostas aos itens M-CHAT levam em conta as observações dos pais com relação ao comportamento da criança. Esse método consiste em 23 questões do tipo “sim” e “não”, que deve ser preenchida pelos pais ou responsáveis que estejam acompanhando a criança na consulta.

“Estamos fazendo a capacitação de todo a rede de Alagoas para que possamos identificar precocemente os casos de autismo que nos chamem atenção e que possam ser encaminhados para serviços específicos. Vamos conversar sobre o M-Chat, porque em breve ele estará presente na caderneta da criança, já que os sintomas iniciais podem ser percebidos já na fase de bebê”, disse a técnica da Supervisão de Cuidados à Pessoa com Deficiência (SUPED), Iana Gabriela Fernandes Cottard.

A Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça, falou sobre a importância do diagnóstico precoce e dos profissionais estarem capacitados para perceber os sinais.

“O transtorno do espectro autista é caracterizado por alterações significativas na comunicação, na interação social e no comportamento da criança. A M-CHAT é uma ferramenta útil na rotina dos profissionais que, com a ajuda dos pais ou do responsável, podem identificar traços de autismo na criança precocemente, fazendo com que consigamos viabilizar uma intervenção efetiva que possibilite a melhora no desenvolvimento e na qualidade de vida desse indivíduo. A intenção é capacitar os nossos profissionais para que possamos prestar um suporte cada dia mais adequado a esses pacientes”, disse ela.

Texto Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves