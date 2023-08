Secretaria Municipal de Educação anuncia 1.290 vagas para nível MÉDIO e SUPERIOR

Mais vagas para nível médio e superior. Dessa vez, a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, Mato Grosso, anuncia oportunidades para vários cargos.

Ao todo são quase 1.300 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. Os interessados poderão se inscrever até 8 de outubro, às 23h59. Para concorrer, os interessados devem realizar cadastro pelo site www.selecon.selecao.net.br. As taxas de participação custam:

R$ 75 (nível médio);

R$ 85 (nível superior).

Vagas para nível médio e superior

Confira as oportunidades de acordo com o nível de escolaridade:

Nível médio — instrutor de Libras (30 postos), intérprete de Libras (30), técnico em desenvolvimento infantil (500), merendeira (300), auxiliar de serviços gerais (300) e motorista (5).

— instrutor de Libras (30 postos), intérprete de Libras (30), técnico em desenvolvimento infantil (500), merendeira (300), auxiliar de serviços gerais (300) e motorista (5). Nível superior — nutricionista (5), pedagogo (420), pedagogo para sala de recurso multifuncional (60) e professor nas seguintes disciplinas: ciências (2), educação artística/arte (150), educação física (90), geografia (2), história (2), letras/inglês (20), letras/língua portuguesa (2) e matemática (2).

Como serão as provas destas vagas para nível médio e superior

A prova deverá acontecer no dia 12 de novembro. A fase objetiva vai contar com 20 questões. Candidatos de nível superior também realizarão a avaliação de títulos. O resultado será divulgado no dia 21 de dezembro e os aprovados poderão se contratados até o final de 2024.

Outros concursos na região centro-oeste

Mais um grande concurso do Coren (Conselho Regional de Enfermagem). Dessa vez, as oportunidades são para o Mato Grosso do Sul.



Você também pode gostar:

Portanto, o edital do concurso do Corenpode sair nos próximos dias, já que atualmente foi iniciada a escolha da banca organizadora. A empresa vai receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

As informações foram esclarecidas nesta segunda, 21 de agosto, por meio do Diário Oficial da União. As chances são para médio e superior, contudo, os cargos ainda não foram confirmados. O quantitativo de vagas também ainda não saiu.

Como foi o último concurso do Coren

O último concurso do Coren ocorreu em 2018 e contou com seis vagas e cadastro reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários que variaram entre R$ 1.238,43 e R$ 3.738,03.

As oportunidades foram para os seguintes cargos:

ensino médio completo: assistente administrativo (2 vagas + CR);

curso técnico: técnico em manutenção de equipamentos de informática (1); e

nível superior: administrador (CR), advogado (CR), analista de sistema (CR), contador (1) e enfermeiro fiscal (2 + CR).

A avaliação aconteceu mediante fase objetiva e contou com as seguintes disciplinas:

língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, informática, conhecimentos gerais, legislação básica e/ou conhecimentos específicos.

Vagas no MT

Os concursos federais são uma excelente oportunidade para o Mato Grosso. Até o momento os editais autorizados foram:

No mês de julho, 2.160 vagas foram autorizadas. O aval foi para 14 editais. Sobre impacto orçamentário, o valor é de R$ 546 milhões. Por sua vez, no mês de junho foram outras 4.436 novas vagas, com um impacto de R$ 735 milhões no Orçamento.

Levando em conta as oportunidades abertas desde janeiro, são mais de 8 mil vagas efetivas.

No mês de abril, por exemplo, foram 1.414 vagas divididas entre a Funai, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Ciência e Tecnologia, ambos configurando o primeiro pacote de certames federais autorizados.

Pacotes liberados concursos federais

Confira vagas liberadas:

Primeiro pacote de autorizações: 1.414 vagas

Ministério da Ciência e Tecnologia: 814 vagas;

Funai: 502 vagas;

Ministério do Meio Ambiente: 98 vagas

Segundo pacote de autorizações: 4.436 vagas

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 80 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento adicional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

Terceiro pacote de autorizações: 2.480 vagas

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA): 40 vagas;

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC): 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL): 50 vagas;

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 40 vagas;

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 35 vagas;

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ): 30 vagas;

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): 50 vagas;

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): 50 vagas;

Banco Central do Brasil (Bacen): 100 vagas;

Comissão de Valores Mobiliários (CVM): 60 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 895 vagas;

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA): 80 vagas;

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – ACE (MDIC): 50 vagas;

Ministério da Fazenda – AFFC: 40 vagas;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – ATPS: 500 vagas;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – EPPGG: 150 vagas;

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP): 100 vagas;

Ministério do Planejamento e Orçamento – APO (MPO): 100 vagas; e

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC): 40.