secretário confirma data de divulgação do edital

O concurso CGE PB (Controladoria Geral do Estado da Paraíba) já tem data para sair. As confirmações vieram pelo secretário de Administração, Tibério Limeira, por meio de publicação em suas redes sociais.

Vale lembrar que a empresa responsável já foi divulgada. A FGV será a banca que vai comandar a seleção, Portanto, vai receber as inscriçõs e viabilizar as etapas do certame.

O concurso foi confirmado em maio. Portanto, o edital deve sair até o dia 25 de agosto.

Vagas concurso CGE PB

Ao todo serão 12 vagas para o cargo de auditor de controle interno, para preenchimento imediato. Para concorrer é necessário possuir formação de nível superior, com remuneração inicial de R$ 11.624,29, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As oportunidades para nível superior serão nas seguintes áreas:

arquitetura

administração

ciências contábeis

direito

economia

engenharia

informática

ciências da computação

processamento de dados

Como foi o último concurso CGE PB

O último edital aconteceu em 2007 . Ao todo foram 16 vagas para o cargo de auditor de contas públicas, cargo com exigência de nível superior e remuneração inicial de R$ 4.274,22.

A Cespe foi a empresa organizadora. O concurso contou com:



provas objetivas

treinamento inicial

Ao todo foram 80 questões divididas da seguinte forma:

conhecimentos gerais – 25 questões

conhecimentos específicos – 55 questões

Outros concursos CGE

A CGE RJ (Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro) pode ter edital liberado em breve. Isso porque, o órgão já encontra-se em processo de contratação da escolha da banca.

Com isso, o edital torna-se iminente. A empresa organizadora deverá ser anunciada até setembro. Com isso, o edital deve sair até outubro. Os prazos foram concedidos pelo próprio órgão.

Vagas concurso CGE RJ

De acordo com o termo, serão ofertadas 10 vagas para Auditor, quantidade para provimento imediato e 100 vagas para formação de cadastro reserva.

Para participar do concurso os candidatos devem ter nível superior completo nas áreas relacionadas ao cargo. Por sua vez, os inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, conhecimentos gerais e específicos, assim como prova discursiva. É importante reiterar que ambos são de caráter eliminatório e classificatório.

Requisitos e atribuições

Para se inscrever, o candidato precisa ter:

Nível Superior completo em Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas, Ciências Econômicas, Engenharia, Estatística e de Tecnologia da Informação.

Já as atribuições do cargo estão:

Auditor do Estado : Desempenhar as atividades fazendárias, de nível superior, inerentes ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual do Rio de Janeiro, especialmente aquelas envolvendo planejamento, supervisão, coordenação, orientação, controle e assessoramento especializado, bem como a execução de trabalhos, estudos, pesquisas e análises, relativos ao sistema de Contabilidade Pública e Administração Financeira do Estado, à administração financeira e patrimonial, e à auditoria administrativa, financeira e contábil. Elaborar e assinar relatórios, pareceres e certificados de auditoria em processos de prestação de contas, tomada de contas e tomada de contas especiais, demonstrativos contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais da Administração Direta do Poder Executivo Estadual.

Além dos salários, os servidores receberão os seguintes adicionais:

15% do VB para especialização lato sensu, em nível de pós-graduação;

25% do VB para especialização stricto sensu, em nível de mestrado; e

40% do VB para especialização stricto sensu, em nível doutorado de acordo com o padrão no qual esteja posicionado o servidor.

Boas remunerações do concurso CGE RJ

Segundo a minuta do edital, os ganhos dos aprovados para o cargo de auditor será de R$ 11.121,66, levando em conta os ganhos iniciais de R$ 8.238,27, sendo este o valor aproximado em decorrência da recomposição salarial de 5,9% a partir de 1º de janeiro deste ano. Além disso, os servidores aprovados receberão o equivalente a R$ 2.883,39 de gratificação.

O adicional de qualificação aumenta o valor do salário de acordo com a pós graduação, mestrado e doutorado. Sendo, por exemplo, graduação (15%), mestrado (25%) e doutorado (40%).