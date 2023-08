secretário confirma data do edital para MIL vagas

O concurso SEE PB ( Secretaria Estadual de Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba) pode sair em breve. Os esclarecimentos vieram por parte do secretário de administração, Tibério Limeira.

Ao todo serão mil vagas. De acordo com informações, o edital será lançado em novembro.

Novo concurso SEE PB

O aval e anúncio foi dado em maio.

“Além disso, devemos fazer concursos para outras áreas”, disse. “Além das 1.000 vagas serão oferecidas outras oportunidades para outras áreas, como pedagogo, psicopedagogo e psicólogo, além de assistente social”, anunciou o secretário na época.

O nome da banca ainda será confirmada. A empresa vai receber as inscrições e viabilizar as etapas do concurso SEE PB. As mil vagas serão para docentes.

Como foi o último concurso SEE PB

O último edital aconteceu em 2019 e foram mil vagas divididas entre os seguintes cargos:

artes – 72 vagas

biologia – 150 vagas

educação física – 68 vagas

filosofia – 6 vagas

física – 47 vagas

geografia – 72 vagas

história – 78 vagas

língua espanhola – 18 vagas

língua inglesa – 61 vagas

português – 195 vagas

matemática – 199 vagas

química – 28 vagas

sociologia – 6 vagas

Outros concursos para secretaria



O concurso SME ( Secretaria Municipal de Educação de Aracruz- Espírito Santo) anuncia que as inscrições estão abertas para 63 vagas.

As vagas são para os cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior de escolaridade, com salários iniciais de R$ 1.400,59 a R$ 2.609,83.

Portanto, os interessados poderão se inscrever entre os dias 10 de agosto e 10 de setembro de 2023, por meio do portal IDCAP.

A taxa do concurso SME varia de acordo com a escolaridade, sendo de:

Nível fundamental: R$ 45,00

Nível médio/técnico: R$ 65,00

Nível superior: R$ 85,00

Vagas concurso SME

Confira os cargos de acordo com o nível de escolaridade:

Nível fundamental

CARGOS VAGAS SALÁRIO Motorista de Transporte Escolar 01 + CR R$ 1.400,59

Nível médio-técnico

CARGOS VAGAS SALÁRIO Auxiliar de Professor da Educação Básica CR R$ 1.400,59 Assistente de Turno – Educação

Indígena 05 + CR R$ 1.400,59 Auxiliar de Biblioteca – Educação Indígena 06 + CR R$ 1.400,59 Auxiliar de Professor da Educação Básica – Educação Indígena 09 + CR R$ 1.400,59 Motorista de Transporte Escolar Educação Indígena 01 + CR R$ 1.400,59 Agente Administrativo – Educação Indígena 08 + CR R$ 1.400,59

Nível superior – Professor

ESPECIALIDADE VAGAS SALÁRIO Educação Infantil CR R$ 2.609,83 Ensino Fundamental – Anos Iniciais CR R$ 2.609,83 Ensino Fundamental – Anos Finais – Língua Portuguesa CR R$ 2.609,83 Ensino Fundamental – Anos Finais – Língua Inglesa CR R$ 2.609,83 Ensino Fundamental – Anos Finais – Matemática CR R$ 2.609,83 Ensino Fundamental – Anos Finais – Ciências CR R$ 2.609,83 Ensino Fundamental – Anos Finais – Geografia 04 + CR R$ 2.609,83 Ensino Fundamental – Anos Finais – História CR R$ 2.609,83 Educação Básica – Arte 10 + CR R$ 2.609,83 Educação Básica – Educação Física 10 + CR R$ 2.609,83 Educação Especial na Área de

Deficiência Mental 02 + CR R$ 2.609,83 Educação Especial na Área de

Deficiência Auditiva 02 + CR R$ 2.609,83 Educação Especial na Área de

Deficiência Visual CR R$ 2.609,83 Suporte Pedagógico 05 + CR R$ 2.609,83

Como serão as provas do concurso SME?

O concurso será composto por algumas etapas que variam a depender do cargo escolhido pelo candidato:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de nível superior;

Prova de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior.

Vale lembrar que tanto a prova objetiva quanto discursiva estão marcadas para 22 de outubro.

Serão 50 questões na prova objetiva sobre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa – 10 questões;

Informática Básica – 5 questões;

Raciocínio Lógico – 5 questões;

Legislação e Ética na Administração Pública – 10 questões;

Conhecimentos Específicos – 20 questões.

Segundo o edital do concurso SME, a prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade, que constará de 1 (uma) questão, e consistirá na elaboração de texto dissertativo – argumentativo com, no mínimo, 15 (quinze linhas), e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, ambos sem contar o título, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.

Já a prova de títulos será para nível superior.