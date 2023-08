Secureway está NA PROCURA por colaboradores no Nordeste e Sudeste

Saiba mais detalhes e veja o que é preciso para se candidatar!

A Secureway Tecnologia, empresa que é referência nos setores de cibersegurança e infraestrutura de rede, está procurando profissionais para compor seu time. Com vagas em São Paulo e Fortaleza, vale a pena verificar quais são as oportunidades em questão:

Analista de Redes e Segurança Pleno – Fortaleza – CE e Híbrido – Pessoa jurídica;

Analista de Segurança da Informação Pleno – SOC – São Paulo – SP e Híbrido – Pessoa jurídica;

Banco de Talentos- Segurança da Informação – Banco de talentos;

Líder Técnico de Cyber Segurança – São Paulo – SP e Híbrido – Pessoa jurídica: Responsável pela Coordenação do SOC com base em São Paulo; Gerenciamento de riscos, Plano de continuidade de negócios e recuperação de desastres.

Mais sobre a Secureway

Dando mais detalhes sobre a Secureway, é bacana frisar que a companhia busca fornecer serviços especializados em infraestrutura de rede e segurança da informação aos clientes através da capacitação contínua dos colaboradores e o desenvolvimento de soluções inovadoras e integradas através de parcerias com grandes fabricantes de mercado.

Com 12 anos de experiência e tradição, a Secureway oferece serviços especializados com equipe altamente qualificada e as melhores ferramentas do mercado.

Além disso, focada em inovação e segurança, atende algumas das maiores empresas brasileiras nos segmentos de varejo, farmacêutico, indústria, entre outros. Isto é, tem a missão de ser referência em qualidade e inovação dos serviços especializados prestados aos seus clientes.

Como enviar o currículo à empresa?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.





