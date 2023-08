SEDF divulga projeto básico de concurso público

Nesta quinta-feira, 10 de agosto, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF), divulgou o projeto básico de seu novo processo seletivo. Assim, já é possível saber que este se destinará à contratação temporária de professores.

O documento, então, conta com informações sobre número de vagas, requisitos, especialidades, remunerações e avaliações.

Nesse sentido, o certame se destina à formação de cadastro de reserva para a contratação temporária de professores substitutos. Com isso, a SEDF contará com uma lista de candidatos com aprovação para serem convocados de acordo com as necessidades da pasta.

Conforme o projeto básico do concurso, a banca organizadora terá até o prazo máximo de 10 de janeiro de 2024 para divulgar o resultado final da seleção. Desta forma, a expectativa é de que o edital e as avaliações ocorram ainda neste ano de 2023.

No mês de março, Ana Paula Aguiar, subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação, relatou que um novo edital com a oferta de oportunidades para o posto de professor substituto seria publicado durante o segundo semestre deste ano.

Segundo Ana Paula, portanto, a estimativa é de que as etapas avaliativas do processo seletivo ocorram em outubro.

Todos os candidatos contratados se destinarão ao preenchimento das necessidades da pasta em razão de afastamentos legais dos servidores que fazem parte do quadro efetivo. É importante lembrar, ainda, que a validade do contrato deve se vincular ao calendário escolar de cada ano letivo.

SEDF deve ofertar vagas para 66 áreas de formação

De acordo com o documento, o próximo concurso da SEDF contará com oportunidades para 66 áreas de formação, sendo elas:



Administração;

Arquitetura;

Artes;

Atividades;

Biologia;

Biomedicina;

Ciências Naturais;

Construção Civil;

Contabilidade;

Direito;

Educação Física;

Eletrônica;

Eletrotécnica;

Enfermagem;

Farmácia;

Filosofia;

Física;

Fisioterapia;

Gastronomia;

Geografia;

História;

Informática;

LEM/Alemão;

LEM/Espanhol;

LEM/Francês;

LEM/Inglês;

LEM/Japonês;

LEM/Libras;

Língua Portuguesa;

Matemática;

Música/Canto erudito;

Música/Clarineta;

Música/Gaita cromática;

Música/Trombone;

Música/Viola de gamba;

Música/Flauta transversal;

Música/Viola;

Música/Violino;

Música/Acordeon;

Música/Bombardino/Tuba;

Música/Cavaquinho;

Música/Cravo;

Música/Fagote;

Música/Piano Correpetição;

Música/Regente-maestro/Coro;

Música/Regente-maestro/Orquestra Sinfônica;

Música/Regente-maestro/Banda Sinfônica;

Música/Trompa;

Música/Trompete;

Música/Violão Erudito;

Música/Violão Popular;

Música/Violoncelo;

Música/Piano Popular;

Música/Canto Popular;

Música/Componentes teóricos Música Erudita;

Música/Componentes teóricos Música Popular;

Música/Processos Fonográficos;

Música/Documentação Musical;

Música/Produção e vídeo;

Nutrição;

Odontologia;

Psicologia;

Química;

Radiologia;

Sociologia;

Telecomunicações.

Então, para se candidatar, exige-se que o candidato possua licenciatura ou bacharelado nas áreas acima com complementação pedagógica no Programa Especial de Licenciatura (PEL).

É importante frisar que cada candidato só poderá concorrer a um único banco de reservas. Assim, deve, no momento de realização de sua inscrição, selecionar o local de atuação, o componente curricular e o turno de trabalho.

O turno diurno contará com uma carga horária semanal de 40 horas. Já o noturno possui carga horária de 20 horas por semana.

Ademais, a remuneração para o posto será proporcional ao número de aulas no período de um mês, se referenciando no valor base de R$ 4.228,56. Todos os profissionais terão direito ao recebimento de férias e 13º salário de acordo com o período trabalhado e a vigência de seu contrato.

Certame contará com avaliações objetivas

De acordo com o projeto básico do processo seletivo, o certame contará com a presença de avaliações objetivas, que irão possuir caráter eliminatório e classificatório.

Além disso, já é possível saber que a aplicação ocorrerá no Distrito Federal.

Ao todo, a etapa contará com 120 questões, sendo deste número, 40 abordando Conhecimentos Básicos, 30 sobre Conhecimentos Complementares e outras 50 questões de Conhecimentos Específicos.

Todos os candidatos que obtiverem a aprovação serão contratados, de forma temporária, para o ano letivo referente a 2024, podendo o contrato se prorrogar até 2025.

No entanto, ainda não é possível saber maiores detalhes, até que aconteça a publicação do edital oficial. Portanto, apenas será possível ter mais informações com o documento que será confeccionado pela banca examinadora.

SEDF inicia processo para contratar banca

Durante esta quinta-feira, 10 de agosto, foi publicado em edição do Diário Oficial do Distrito Federal o comunicado de dispensa de licitação para a contratação da banca organizadora do próximo concurso da pasta.

Segundo a publicação, então, todas as empresas que manifestarem interesse deverão encaminhar suas propostas até a data limite de 17 de agosto. Para tanto, estas utilizarão do Peticionamento Eletrônico do Distrito Federal.

Assim, a instituição que apresentar a melhor oferta, dentro dos requisitos técnicos necessários para a realização do certame, será contratada. Portanto, a empresa escolhida ficará responsável, por exemplo, pelas inscrições, aplicação das etapas avaliativas e divulgação do resultado final do processo seletivo.

O concurso para a contratação temporária de professores substitutos do DF teve autorização em julho deste ano. Desse modo, o processo vem se encaminhando para que a seleção se concretize em breve.

Distrito Federal deve ofertar 28 mil vagas em 2024

Recentemente, a Câmara Legislativa do Distrito Federal efetuou a aprovação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isto é, que conta com a previsão da oferta de 58.633 vagas, sendo deste número, 58.423 para o Poder Executivo e outras 210 para o Legislativo, por meio da realização de concursos públicos no próximo ano.

Ao todo, 16 emendas foram apresentadas. O relator do tema, o parlamentar Eduardo Pedrosa, se posicionou a favor de todas as propostas. De acordo com o deputado, então, a carreira pública no DF deverá ser um campo promissor a partir de 2024.

“A tendência é ter um bom número, até porque o nosso orçamento cresceu 9%, então existe uma tendência boa de melhorar o atendimento à população, com mais profissionais para dar suporte à comunidade”, pontuou Pedrosa.

Além disso, ele defendeu a criação de mais concursos.

“Ter mais profissionais para atender a comunidade, seja na área social, seja na área da saúde, que a gente tem visto uma necessidade muito grande, seja na área da segurança. Eu acredito que é essencial o governo continuar fazendo concursos, não só para suprir as vagas dos funcionários que estão se aposentando, mas também para melhorar e ampliar o atendimento a população”, completou o parlamentar.

Contudo, o deputado também frisou que os números fazem parte de uma estimativa. Portanto, estes poderão mudar no futuro.

“Na PLDO, os deputados puderam colocar muitas nomeações autorizativas. Não quer dizer que o governo vá fazer todos os concursos. Na verdade, a gente possibilita que o governo escolha entre essas vagas para que ele (o governo) faça o concurso”, destaca.