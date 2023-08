Segredos para VIVER MAIS! ESTES hábitos podem prolongar sua vida em 20 anos

Segundo estudos, existem hábitos podem prolongar sua vida em 20 anos e aumentar o bem-estar de uma forma geral por conta disso. Muitos desses hábitos acabam sendo negligenciados na rotina das pessoas, por isso, preparamos este conteúdo com mais detalhes sobre esse assunto. Acompanhe e saiba mais!

Estes hábitos podem prolongar sua vida em 20 anos

Ao longo dos anos, estudiosos da área da saúde fazem pesquisas acerca dos hábitos que podem proporcionar benefícios no curto e no longo prazo. Muitos desses estudos chegam a constatar que determinados estilos de vida podem aumentar a expectativa de idade em até 20 anos.

Na prática, isso quer dizer que quando incluímos bons hábitos na rotina, nós temos uma chance maior de viver mais e melhor!

A seguir, listamos alguns dos hábitos que podem te ajudar na sua missão:

1. Evitar substâncias nocivas

Apesar de muitas pessoas consumirem álcool em momentos pontuais, como em uma comemoração específica, a gente sabe que essa não é a realidade da maioria.

Infelizmente, o consumo de álcool pode causar dano à saúde física e mental e, por isso, evitar esse tipo de hábito é crucial para a longevidade.

O mesmo vale para o consumo de tabaco e outros entorpecentes que expõe o corpo a toxinas.

2. Praticar exercícios regularmente



A prática de exercícios não está associada apenas com a perda de peso e a parte “estética”, como algumas pessoas acreditam.

Manter o corpo ativo melhora o sistema respiratório, fortalece o coração, deixa os ossos e músculos mais firmes e combate doenças como obesidade e diabetes.

Portanto, para viver mais e melhor, é crucial manter uma rotina mais ativa e com menos sedentarismo.

3. Alimentar-se de forma balanceada

A alimentação é o combustível do nosso corpo. Por isso, se a alimentação não é saudável e equilibrada, as chances de o corpo começar a sofrer com isso são bem grandes.

Por conta disso, observe se você tem consumido frutas, verduras e legumes, se está optando por alimentos mais magros e deixando de lado os ultraprocessados, e assim por diante.

4. Aprender a gerenciar o estresse

Um dos hábitos que podem prolongar sua vida em 20 anos é o de gerenciar o estresse. Embora nem sempre seja fácil, é importante entendermos quais são os gatilhos do estresse, como podemos lidar com eles, e assim por diante.

Esse controle emocional ajuda a proteger o cérebro, o coração e até mesmo o sistema imunológico, aumentando a longevidade.

5. Cuidados com o sono

Por fim, os cuidados com o sono também são essenciais. Dormir bem equilibra nossos hormônios, melhora a saúde cerebral e fortalece o sistema imunológico. O contrário também ocorre: a má qualidade do sono desequilibra os hormônios, faz mal à memória e à concentração e deixa o corpo mais propenso ao desenvolvimento de doenças e inflamações.

Seguir com esses hábitos que podem prolongar sua vida em 20 anos é uma excelente forma de viver mais e, acima de tudo, com qualidade!