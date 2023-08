Seleção dos EUA supera a Eslovênia sem Doncic antes da Copa do Mundo da Fiba

Anthony Edwards liderou um esforço equilibrado com 15 pontos, Jalen Brunson somou 11 pontos e oito assistências, e a seleção dos EUA na Copa do Mundo venceu a Eslovênia por 92 a 62 no sábado, em jogo amistoso.

Austin Reaves e Tyrese Haliburton cada um marcou 10 para os americanos, que melhoraram para 2 a 0 em sua lista de exibições de cinco jogos antes de chegar às Filipinas para a Copa do Mundo. Ele abriu o jogo de exibição na segunda-feira com uma vitória por 117-74 sobre Porto Rico em Las Vegas.

Todos-NBA guarda Luka Doncic do Dallas Mavericks foi afastado do jogo de sábado por precaução. Ele marcou 17 pontos na derrota da Eslovênia por 99 a 79 para a Espanha na sexta-feira e perdeu parte do jogo depois de uma aterrissagem desajeitada.

Todos os 12 jogadores dos EUA marcaram e cinco terminaram com entre sete e nove pontos. Pontes de Mikal marcou nove, Cam Johnson, Paolo Banchero e Bobby Portis cada um tinha oito, e Brandon Ingram teve sete para os vencedores.

Os EUA jogam contra a Espanha – uma partida das duas nações mais bem classificadas do mundo, de acordo com FIBAque tem a Espanha no topo dessa lista – em outra exibição no domingo.

Espanha pronta para a seleção dos EUA

“Mais uma etapa da nossa preparação contra o rival mais forte do mundo”, disse o técnico da Espanha Sergio Scariolo disse.

Depois de domingo, a seleção norte-americana segue para os Emirados Árabes Unidos para jogos em Abu Dhabi, contra Grécia (18 de agosto) e Alemanha (20 de agosto). De lá, segue para Manila. A Copa do Mundo será realizada nas Filipinas, Japão e Indonésia; os EUA estarão em Manila durante todo o torneio e abrem contra a Nova Zelândia em 26 de agosto, seguidos pela Grécia em 28 de agosto e Jordânia em 30 de agosto.

Eslovênia: Mesmo com Doncic fora, a Eslovênia teve oito jogadores de sua equipe que terminaram em quarto lugar nas Olimpíadas de Tóquio há dois verões – Aleksej Nikolic, Klemen Quailantigo centro da Virgínia Mike Tobey, Yak Blazic, Gregor Hrovat, Ziga Dimec, Zoran Dragic e Jakob Cebasek. … A equipe estava planejando ter Denver Nuggets avançar Câncer de Vlatkomas ele sofreu uma lesão no joelho no início deste mês e perderá um tempo significativo.

EUA: Josh Hart fez seu basquete americano estréia. Ele perdeu o jogo de segunda-feira ao terminar sua extensão de quatro anos com o New York Knicks. … Com o assistente técnico dos EUA Erik Spoelstra de Miami neste fim de semana porque ele está participando do Hall da Fama do Basquete cerimônia de consagração – Calor ótimo Dwyane Wade fazia parte da turma – Jeff Van Gundy ajudou no treinador Steve Kerrda equipe ao lado de assistentes Tyronn Lue e marcar poucos.

Mesmos titulares para a equipe dos EUA

Os titulares dos Estados Unidos foram os mesmos pelo segundo jogo consecutivo: Brunson, Edwards, Mikal Bridges, Brandon Ingram e Anos Jackson Jr..

Se tudo correr bem, este fim de semana pode ser o único caso de jogos consecutivos para os EUA em sua viagem à Copa do Mundo. Os jogos da próxima semana em Abu Dhabi são separados por um dia de folga, e nenhum jogo da fase de grupos da Copa do Mundo é consecutivo. As quartas de final, semifinais e jogos de medalhas também são precedidos por dias de folga.

Eslovênia: Jogue no Japão em 19 de agosto.

EUA: Jogue Espanha em Málaga no domingo.