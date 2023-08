Selena Gomez e Francia Raisa saem para jantar em meio a rumores de tensão

Selena Gomez curtiu a noite de uma garota com seu doador de rim, Francia Raisa em LA sexta-feira, acabando com qualquer boato de tensão entre eles.

Mas, em março passado, Selena disse que “nunca, nunca, jamais, deve mais a uma pessoa do que Francia”. Juntamente com as últimas declarações de Francia sobre seu relacionamento e agora o jantar, parece que tudo está ótimo com eles.