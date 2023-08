Sem apostas proibidas: Nate Diaz pode vencer Jake Paul, além de melhores apostas para o UFC Nashville

Recém-chegado ao UFC 291, o mundo dos esportes de combate mantém os sucessos chegando com outro mega fim de semana de luta corpo a corpo com o tão esperado confronto entre Jake Paul e Nate Diaz ocorrendo em Dallas, enquanto Cory Sandhagen enfrenta Rob Font sobre no UFC Nashville no sábado. E com toda essa ação, No Bets Barred está de volta para apresentar as melhores apostas do fim de semana.

Com o apresentador regular Conner Burks viajando para cobrir a luta Paul-Diaz, Jed Meshew recrutou Alexander K. Lee, do MMA Fighting.com, para participar e quebrar algumas apostas neste fim de semana. Os tópicos discutidos incluem as chances de Diaz de derrotar Paul, se Font poderia ser um cão vivo contra Sandhagen em curto prazo, o bando de barnburners marcado para sábado na eliminatória de Nashville e muito mais.

Sintonize o episódio 56 de No Bets Barred.

Novos episódios do Sem apostas barradas O podcast cai toda quarta-feira e está disponível no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos. O último episódio pode ser ouvido abaixo.