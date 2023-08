SEM pagamento do Bolsa Família em Setembro? ESTE grupo NÃO terá DIREITO

Sob ordens diretas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministério do Desenvolvimento Social, Assistência e Combate à Fome (MDS) continua a examinar mensalmente os detalhes cadastrais dos participantes inscritos no Cadastro Único. Estas avaliações resultam em inúmeros cancelamentos ou suspensões do Bolsa Família para indivíduos com inconsistências em seus registros.

Descubra agora as diretrizes para manter seu subsídio. Assim, você não terá surpresas quando chegar a sua hora de receber o Bolsa Família.

Governo elimina abusos nos auxílios

Instaurado em 2003, o Bolsa Família é um dos principais projetos de ajuda social instituídos pelo Governo Federal. Ele foi criado com o objetivo de prover assistência financeira a famílias de baixa renda que enfrentam vulnerabilidade social. Mensalmente, os beneficiados recebem assistência monetária, garantindo um valor mínimo de R$ 600 e a possibilidade de ganhos extras caso cumpram requisitos específicos do programa.

No entanto, neste ano de 2023, o Ministério do Desenvolvimento Social, Assistência e Combate à Fome (MDS) deu início a uma revisão mensal das informações cadastrais dos participantes inscritos no Cadastro Único.

Essas análises estão levando a inúmeros cancelamentos ou bloqueios dos benefícios para aqueles que apresentam irregularidades em seus registros. Recentemente, uma análise revelou que alguns dos beneficiários do programa possuíam renda mensal de até R$ 20 mil.

Aumento de beneficiários e métodos de pagamento do Bolsa Família

A extensão do programa é notável, beneficiando atualmente cerca de 20,9 milhões de famílias em todo o país. Os pagamentos são regularmente efetuados nos últimos dez dias úteis de cada mês, abrangendo o período de 18 a 31 de agosto neste mês em curso.

O processo de pagamento é organizado de acordo com o Número de Inscrição Social (NIS) de cada beneficiário. Assim, começam com as famílias de NIS final 1 recebendo os pagamentos primeiro, seguidas pelas famílias de NIS terminando em 0, que são contempladas por último.



Revisões cadastrais já resultaram em cancelamentos substanciais de benefícios do Bolsa Família

As mudanças implementadas recentemente têm como intuito principal ampliar o número de famílias que verdadeiramente necessitam de auxílio devido à extrema pobreza. Após a substituição do Auxílio Brasil do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo retorno do Bolsa Família sob a gestão de Lula, foram encontradas diversas inconsistências e fraudes nos dados fornecidos desde o início do ano no CadÚnico.

Sob a administração do Ministério do Desenvolvimento Social, Assistência e Combate à Fome (MDS), a revisão das informações cadastrais dos inscritos no Cadastro Único é realizada todos os meses. Estas avaliações podem resultar no cancelamento ou bloqueio do benefício para aqueles com discrepâncias em seus registros.

Evite o cancelamento e atualize suas informações

Para que os beneficiários possam agir preventivamente e evitar complicações, o MDS implementou um sistema de notificação. Os segurados que correm risco de ter o benefício bloqueado podem ser alertados por meio dos aplicativos Bolsa Família, Cadastro Único ou Caixa Tem.

Adicionalmente, alguns também receberão uma mensagem de texto como aviso. É válido ressaltar que é viável verificar a regularidade do cadastro por meio do Portal Cidadão da Caixa Econômica Federal, acessível através do site.

Após receber a notificação, o próximo passo é se dirigir a um ponto de atendimento do Cadastro Único para atualizar as informações. Caso o beneficiário não compareça, o auxílio será bloqueado. E após o bloqueio, o Responsável Familiar terá até 60 dias para procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência.

Aqueles que não conseguirem atualizar suas informações dentro do prazo estipulado serão excluídos do CadÚnico e perderão a possibilidade de acessar os programas sociais. Por outro lado, aqueles que atualizarem suas informações a tempo terão seus benefícios restabelecidos e também terão direito aos pagamentos retroativos que foram suspensos durante o bloqueio do Cadastro Único.

Como receber parcelas retroativas após regularizar cadastro?

Para obter as prestações atrasadas, os beneficiários devem verificar o app do Bolsa Família. No entanto, a retirada desses montantes só será autorizada em uma filial da Caixa Econômica Federal, mediante a exibição de um documento autêntico com imagem dentro do período de validade, como;

Carteira de Trabalho;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou o Registro Geral (RG).

Como apelar contra o cancelamento?

Para recuperar o direito ao auxílio, é preciso que o receptor visite um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e regularize seu registro, comprovando com documentações requeridas por um agente do CRAS que o indivíduo, bem como sua família, atende aos critérios para receber o repasse de renda do governo.