Sem problemas entre as estrelas do Cowboys, Diggs e Prescott: ‘Fique fora do nosso negócio’

Dallas Cowboys cornerback Trevon Diggs ficou surpreso com a reação a um clipe viral de conversa vulgar que ele dirigiu ao quarterback Dak Prescott — e ele quer que a mídia nacional se verifique.

Diggs na quinta-feira foi rápido em tranquilizar qualquer cético vaqueiros fãs que sua interação com Prescott era apenas negócios como de costume como campo de treinamento da equipe em Califórnia esquenta. O canto de $ 100 milhões acredita que é o sinal de uma equipe saudável que tem Super Bowl ambições em 2023.

Dak vai mais fundo

Prescott também falou com a mídia sobre suas trocas verbais com Diggse o QB estava igualmente ansioso para ignorar a interação.

O calor do campo de treinamento em Oxnard parece estar trazendo uma competição acirrada dentro do vaqueiros. Sua lista talentosa ainda está faltando o melhor jogador de linha Zack Martin, cujas negociações contratuais parecem se arrastar por mais algum tempo. Mas dois de Dallas‘ os melhores jogadores não viram nada fora do comum quando um disse ao outro para “calar a boca” – apenas um desejo de competir e ficar mais forte com o amanhecer da pré-temporada.

Calendário da pré-temporada dos Cowboys

Campos de treinamento ao redor do NFL terminará na próxima semana, quando a pré-temporada começar. Para Dallasa lista de três jogos abre em 12 de agosto contra o AFC Sul campeão Jacksonville Jaguarsseguido por uma visita em 19 de agosto a Seattle enfrentar o Seahawks e a final de 26 de agosto contra o Las Vegas Raiders.

O vaqueiros‘ temporada regular – em que Diggs e Prescott espera levar o Dallas ao título da NFC pela primeira vez desde 1995 — começa em Estádio MetLife em 10 de setembro contra o rival divisionário Gigantes de Nova York.