Semana terá mudanças bruscas de frio, calorão e ar polar

A previsão do tempo para a próxima semana promete trazer uma verdadeira montanha-russa de temperaturas. Com a atuação de duas massas de ar frio e uma massa de ar quente, os gaúchos podem esperar uma oscilação impressionante nas condições climáticas.

Segunda-feira: Tempo Firme e Frio

O início da semana será marcado pela influência de uma massa de ar frio, que trará temperaturas negativas ou próximas de zero durante a madrugada. Cidades como Soledade registraram mínimas de -2,6ºC, enquanto o extremo sul de Porto Alegre chegou a 2,2ºC no Lami. Mesmo com sol, as máximas ficaram em torno de 10,5ºC em Canela, 11,6ºC em São José dos Ausentes, 12,8ºC em Cambará do Sul, Bagé e Livramento, e 12,9ºC em Jaguarão.

O sol predominará no estado nesta segunda-feira, embora nuvens do tipo Cirrus possam aparecer. A influência de uma massa de ar seco e frio garantirá tempo firme, mas o amanhecer continuará bastante frio, com mínimas abaixo de 5ºC na maioria das cidades gaúchas. Esse resfriamento noturno também favorecerá a formação de nevoeiro e neblina em alguns pontos. No decorrer do dia, as temperaturas se elevarão, mas ainda serão amenas.

Terça-feira: Sol e Temperaturas Mais Altas

A terça-feira seguirá com predominância de sol no estado, embora algumas nuvens estejam presentes. Com o afastamento da massa de ar frio em direção ao oceano, as temperaturas já serão mais altas ao amanhecer do que nos dias anteriores. O ingresso de ar mais quente pelo Norte da Argentina e Noroeste do estado resultará em uma tarde quente, com máximas em torno dos 30ºC.

Quarta-feira: Dia de Muito Sol e Calor

A quarta-feira será um dia de muito sol no Rio Grande do Sul, pois a massa de ar seco e quente proveniente do Norte predominará. A abertura do dia ainda favorecerá um pouco de frio em áreas de baixadas, mas no geral, o amanhecer será ameno. Ao longo do dia, as temperaturas subirão consideravelmente, e a tarde será de calor no território gaúcho, com máximas de 30ºC em Porto Alegre e até 32ºC nos vales. O Noroeste do estado poderá registrar temperaturas entre 32ºC e 33ºC.

Quinta-feira: Calor Intenso e Possibilidade de Chuva

A quinta-feira será marcada pelo aparecimento do sol acompanhado de nuvens em todo o estado. Uma massa de ar muito quente cobrirá o Rio Grande do Sul, resultando em um dia quente com características de verão. As mínimas já serão altas em muitas cidades, com marcas próximas de 20ºC, quase a média das máximas de agosto. Durante a tarde, as temperaturas serão extremamente altas, atingindo 32ºC em Porto Alegre e até 33ºC a 34ºC nos vales. Grande parte do estado terá máximas próximas ou acima de 30ºC, incluindo a Serra Gaúcha.



No entanto, entre a tarde e a noite de quinta-feira, uma frente fria deve ingressar no estado, trazendo consigo chuva e a possibilidade de temporais isolados nas regiões Oeste, Sul e Centro até a noite. Devido ao calor intenso, não se descarta a ocorrência de tempestades localizadas com vento e granizo de forte intensidade. Essa frente fria atravessará o Rio Grande do Sul na sexta-feira, trazendo chuva para todas as regiões e mantendo o risco de tempestades, especialmente durante a madrugada e pela manhã.

Fim de Semana: Queda de Temperatura e Possibilidade de Chuva

No sábado, uma área de baixa pressão começará a se aprofundar sobre o Atlântico, a leste do Uruguai, dando origem a uma ciclogênese (formação de um ciclone). Isso impulsionará ar polar em direção ao Rio Grande do Sul, resultando em uma queda significativa de temperatura. O dia será de sol e nuvens, com períodos nublados devido à circulação de umidade ciclônica. O vento soprará moderado, com rajadas fortes devido à influência do ciclone a leste do Uruguai. Com o vento e o ar polar, a sensação térmica será muito baixa. O sábado inteiro será frio, com temperaturas baixas mesmo durante o período da tarde, que geralmente é a hora mais quente do dia.

A massa de ar polar dominará o Rio Grande do Sul no sábado, e a circulação de umidade do ciclone extratropical manterá o tempo instável. Isso resultará em alternância entre sol, nuvens e chuva, com precipitação principalmente nas regiões Sul e Leste do estado. Algumas áreas poderão ter pancadas de chuva fortes e passageiras.

Previsão de Chuva na Semana

A primeira metade da semana será influenciada pela crista de um centro de alta pressão, garantindo tempo firme e seco, com muito sol no Rio Grande do Sul. A chuva será limitada à segunda metade da semana, prevista entre quinta-feira e sábado, devido à atuação de um centro de baixa pressão atmosférica que dará origem a um ciclone.

A chuva começará na quinta-feira pelo Oeste e Sul gaúcho, com a ocorrência de tempestades isoladas, e se estenderá até a região central do estado. Portanto, Porto Alegre terá uma quinta-feira ensolarada e muito quente, com possibilidade de chuva e temporais no final do dia. Na sexta-feira, a instabilidade atingirá todas as áreas do estado, com chuvas localmente fortes e temporais localizados.

No sábado, o tempo continuará instável no Rio Grande do Sul, devido à circulação de umidade do ciclone extratropical. Essa condição resultará em uma alternância de sol, nuvens e chuva, principalmente nas regiões Sul e Leste. Além disso, podem ocorrer pancadas de chuva fortes e passageiras em algumas áreas.