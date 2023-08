SEMARH Penedo e IMA plantam mudas nativas em áreas públicas e promovem reflorestamento de áreas degradadas

Na luta contínua pela preservação do meio ambiente e a recuperação de áreas degradadas em Penedo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) realiza um importante trabalho de arborização, utilizando mudas nativas cedidas pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA), órgão de proteção ambiental do Governo de Alagoas.

A iniciativa dos governos municipal e estadual é conduzida pela dedicada equipe de plantio e manutenção de mudas da SEMARH Penedo, esforço conjunto para criar um ambiente mais verde e saudável que amplia a cobertura vegetal, proporcionando sombra e melhor a qualidade do ar para a população.

Uma das áreas que recebeu especial atenção está nas imediações da Prainha Nova, localizada na orla da cidade, onde 1.100 mudas foram plantadas somente em 2023 para reflorestar a área que foi considerada degradada.

Além disso, outras localidades também foram contempladas com o projeto de arborização. Os dois núcleos da comunidade Cooperativa receberam um total de 253 mudas, reforçando o compromisso com a sustentabilidade, trabalho feito com a participação dos moradores.

A parceria entre SEMARH e IMA abrange ainda o bairro Raimundo Marinho, local com maior concentração de conjuntos de moradia popular em Penedo, com plantio de mudas de árvores nativas nos residenciais Velho Chico, Vale do São Francisco e nas imediações do quartel do 11º Batalhão de Polícia Militar.

A preocupação com a qualidade ambiental também se estende aos avanços na urbanização da cidade, trabalho da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas que recupera logradouros públicos, como a Praça São Judas Tadeu e o Largo de Fátima, com mudas inseridas para proporcionar sombra e um ambiente mais acolhedor para pedestres e motoristas.

Outras áreas residenciais, como Barro Vermelho (bairro Santo Antônio), Cohab (Conjunto José Moraes Lopes), Oiteiro (bairro Senhor do Bonfim) e Matadouro (bairro Santa Isabel), também foram beneficiadas com o plantio de mudas, refletindo o empenho da SEMARH e do IMA em tornar ambientes urbanos mais sustentáveis e harmoniosos.

O projeto desenvolvido ao longo deste ano também se estende para outras localidades, como o Trevo Toca do Índio e o Jatobá, contribuindo para a proteção e o enriquecimento da flora local.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos convida a população a colaborar com o trabalho que valoriza o meio ambiente e zela pelo bem-estar do município. Plantar uma árvore é muito mais do que um ato simbólico, é um gesto concreto de amor pela natureza e pelas futuras gerações.

SECOM PMP com SEMARH PENEDO