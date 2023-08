SEMARH Penedo instala lixeiras em praças e logradouros da cidade

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), promove a instalação de lixeiras nos bairros da cidade, disponibilizando o equipamento nas praças e logradouros públicos.

O investimento é fundamental para o trabalho de limpeza urbana e preservação do meio ambiente, proporcionando maior facilidade no serviço e incentivando o descarte correto de resíduos.

A nova orla do bairro Santo Antônio dispõe do benefício, com novas lixeiras estrategicamente posicionadas nas áreas mais movimentadas. Com isso, moradores e visitantes têm à disposição locais adequados para descartar resíduos, evitando a poluição visual e a proliferação de lixo nas ruas.

O Centro Histórico de Penedo também é contemplado com a instalação de mais lixeiras, área muito frequentada por moradores e turistas, e a presença dessas lixeiras contribui para a manutenção da beleza e do patrimônio.

A parte alta da cidade também recebe o investimento, como se vê no Conjunto Rosete Andrade e na Cohab, onde novas lixeiras foram instaladas pela SEMARH que alerta para a necessidade de manutenção dos equipamentos frequentamente danificados por atos de vandalismo.

Com isso, a gestão Ronaldo Lopes/João Lucas também incentiva a coleta seletiva e o descarte correto de materiais recicláveis, promovendo a sustentabilidade e a redução dos impactos ambientais.

A iniciativa da Prefeitura de Penedo faz parte de um conjunto de ações voltadas para a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida da população, contribuindo também para a reduzir o entupimento de bueiros e a contaminação do solo e das águas.