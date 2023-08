Sen. Mitch McConnell congela novamente durante entrevista coletiva

Senador Mitch McConnell congelou mais uma vez no meio da frase enquanto se dirigia à mídia – marcando um segundo episódio assustador como este que ele sofreu em público.

O legislador de Kentucky estava conversando com repórteres na quarta-feira em Covington, KY, abordando um assunto da Câmara de Comércio e aparentemente indo bem… isto é, até que ele não estava. Quando um repórter lhe perguntou sobre a candidatura à reeleição, ele fez uma longa pausa.

Assim como fez há um mês no Capitólio… O senador. McConnell apenas ficou ali quieto e pareceu perder a concentração. Eventualmente, um de seus assessores interveio e perguntou se ele ouviu a pergunta… mas ele nem respondeu, apenas olhando para o espaço e permanecendo congelado.

Lembre-se, senador McConnell também sofreu uma queda feia no início deste ano que o viu hospitalizado por um tempo. No momento, ele é o republicano mais graduado no Senado.