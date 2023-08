Sen. Mitch McConnell liberado para trabalhar após congelar novamente, documentos citam concussão

Senador Mitch McConnell tem luz verde para voltar ao trabalho depois de congelar pela segunda vez na frente dos repórteres, mas desta vez os médicos acham que sabem o que está causando isso.

De acordo com uma declaração do Dr. Brian P. MonahanMcConnell, de 81 anos, foi consultado e o médico conversou com sua equipe de neurologia, com a avaliação de quarta-feira determinando: “ele está clinicamente liberado para continuar com sua programação conforme planejado”.

Monahan continua: “A tontura ocasional não é incomum na recuperação de uma concussão e também pode ser esperada como resultado da desidratação”.



30/08/23 WLWT5

O exame ocorre logo após o legislador de Kentucky conversar com repórteres na quarta-feira em Covington – ele foi questionado sobre a possibilidade de concorrer ao cargo novamente, que foi quando ele trouxe uma longa pausa e parecia estar fora de controle.

Mesmo depois que assessores se aproximaram para ajudá-lo, ele continuou parecendo congelado. Sua equipe disse mais tarde que o senador “sentiu-se momentaneamente tonto” e estaria “consultando um médico antes de seu próximo evento”.



26/07/23

O a mesma coisa aconteceu no mês passado, enquanto estava no Capitólio, quando McConnell parou no meio do caminho, no meio de uma frase.

O incidente de julho não veio com uma avaliação médica – pelo menos não uma que foi anunciada publicamente – então, as observações do médico desta vez certamente começam a ligar os pontos.

Lembre-se, McConnell foi internado em um hospital e estava sendo tratado por uma concussão em março, depois de cair em um hotel em Washington, DC