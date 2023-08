SENAC abre 3734 VAGAS em CURSOS GRATUITOS

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) em Goiás acaba de lançar um novo edital do programa Capacitar-se, oferecendo mais de 3.700 vagas em cursos gratuitos no formato online. Essa visa capacitar pessoas com renda familiar iniciativa média de até dois intervalos mínimos por mês em diversas áreas, como saúde, gestão, marketing, tecnologia, gastronomia e beleza.

Os cursos gratuitos do SENAC-GO

O SENAC-GO disponibiliza uma ampla variedade de cursos gratuitos, incluindo treinamentos tradicionais e cursos iniciados nas áreas de marketing e tecnologia. Além dos cursos já conhecidos, como “Assistente Administrativo”, “Assistente de Contabilidade” e “Assistente de Recursos Humanos”, agora você também pode se inscrever em cursos como “Aplicativos Google para Atividades Online”, “Criação de Apresentações Profissionais no Powerpoint” e “Programação em Java”.

Confira a lista completa de cursos gratuitos oferecidos pelo SENAC-GO:

Assistente Administrativo Assistente de Contabilidade Assistente de Faturamento Assistente de Recursos Humanos Atendente de Farmácia Cuidador de Idoso Especialização Técnica em Enfermagem em Serviços de Urgência e Emergência Recepcionista em Serviços de Saúde Aplicativos Google para Atividades Online Criação de Apresentações Profissionais no Powerpoint Desenvolvedor Cálculos Financeiros em Planilhas Eletrônicas Introdução à Prática da Programação Lógica de Programação Escritor de escritório Br LibreOffice Calc – Planilha Eletrônica Design Gráfico com Canva – Do Básico ao Avançado Edição de Vídeo para Redes Sociais Criação de Peças Gráficas para Marketing Digital Instagram e Facebook – Anúncios Estratégicos, Planejamento e Gestão de Mídias Sociais para Marketing Digital UML para Análise de Requisitos Fotografia Comercial com Celular Programação em Java

Para ter acesso à programação completa dos cursos gratuitos do SENAC-GO e realizar sua inscrição, acesse o edital .

Como se inscrever nos cursos gratuitos do SENAC-GO

As inscrições para os cursos gratuitos do SENAC-GO podem ser feitas até o terceiro dia letivo dos cursos relacionados ou até que todas as vagas sejam preenchidas. Para se inscrever, basta acessar o site do SENAC-GO e seguir as instruções disponíveis no edital.

Requisitos para participar dos cursos gratuitos do SENAC-GO



Você também pode gostar:

O programa Capacitar-se do SENAC-GO é destinado a pessoas cuja renda familiar média não ultrapasse dois intervalos mínimos por mês. Além disso, cada curso pode ter requisitos específicos, como idade mínima, escolaridade ou experiência profissional. Portanto, é importante ler atentamente as informações disponíveis no edital antes de se inscrever.

Benefícios dos cursos gratuitos do SENAC-GO

Ao participar dos cursos gratuitos do SENAC-GO, os alunos têm a oportunidade de adquirir novos conhecimentos e desenvolver habilidades relevantes para o mercado de trabalho. Além disso, o SENAC-GO possui uma infraestrutura de qualidade e conta com instrutores altamente capacitados, o que contribui para a excelência do aprendizado.

Oportunidade excelente

O SENAC-GO oferece mais de 3.700 vagas em cursos para pessoas gratuitas com renda familiar média de até dois períodos mínimos por mês. Com uma variedade de opções nas áreas de saúde, gestão, marketing, tecnologia, gastronomia e beleza, os cursos do SENAC-GO são uma oportunidade para adquirir conhecimentos e habilidades relevantes para o mercado de trabalho. Não perca a chance de se inscrever e aproveitar essa oportunidade de capacitação sem custo. Acesse o edital e faça sua inscrição agora mesmo!