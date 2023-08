SENAC surpreende e libera vagas para cursos 100% GRATUITOS

O SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) é uma instituição renomada, reconhecida por oferecer cursos de qualidade em diversas áreas de conhecimento. E uma ótima notícia para quem busca aprimorar suas habilidades e se qualificar profissionalmente: o SENAC está com uma grande oferta de cursos 100% gratuitos em todo o Brasil. Essa iniciativa faz parte do Programa SENAC de Gratuidade, que visa proporcionar oportunidades de aprendizado a pessoas com renda familiar de até 2 salários mínimos por pessoa.

Cursos Disponíveis

No SENAC, é possível encontrar uma ampla variedade de cursos gratuitos, abrangendo diversas áreas de interesse. Desde cursos técnicos até aperfeiçoamento profissional e qualificações, o SENAC oferece opções para todos os gostos e necessidades. Confira abaixo algumas das formações disponíveis:

Área da Saúde

Cuidador de Idoso

Massagista

Recepcionista em Serviços de Saúde

Técnico em Segurança do Trabalho

Área de Gestão

Assistente Administrativo

Assistente de Contabilidade

Assistente de Faturamento

Assistente de Marketing e Vendas

Assistente de Recursos Humanos

Recepcionista em Meios de Hospedagem

Técnico em Administração

Técnico em Logística

Técnico em Recursos Humanos

Tecnologia da Informação

Administrador de Banco de Dados

Desenvolvimento Web – Back End

Desenvolvimento Web – Front End

Instalador e Reparador de Redes de Computadores

Programador de Sistemas

Programador Web

Técnico em Informática

Técnico em Redes de Computadores



Outras Áreas

Agente Comunitário de Saúde

Aperfeiçoamento de Corte de Cabelo e Escova

Aplicativos Google para Atividades Online

Atendente de Farmácia

Atendimento Receptivo para o Turismo Religioso

Atualização no Tratamento de Feridas e Curativos

BR Office Writer

Cabeleireiro Assistente

Criação de Apresentações Profissionais no PowerPoint

Criação de Peças Gráficas para Marketing Digital

Desenvolver Cálculos Financeiros em Planilhas Eletrônicas

Design Gráfico com Canva – do Básico ao Avançado

Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica

Introdução à Prática da Programação

LibreOffice Calc – Planilha Eletrônica

Lógica de Programação

Manicure e Pedicure

Maquiador

Modelagem Básica para Vestuário

Modelagem e Henna para Sobrancelhas

Montagem e Assistência Técnica em Computadores

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

Operador de Computador

Penteados

Primeiros Socorros

Recepcionista em Meios de Hospedagem

Recepcionista em Serviços de Saúde

Técnicas de Depilação

Esses são apenas alguns exemplos dos cursos disponíveis no SENAC. Para conferir a lista completa de cursos gratuitos oferecidos em sua região, acesse o site oficial do SENAC.

Como se Inscrever

As inscrições para os cursos gratuitos do SENAC são realizadas diretamente pelo site da instituição. Para se inscrever, basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse o site do SENAC da sua região. Procure pela opção “Cursos Gratuitos” ou “Programa SENAC de Gratuidade”. Selecione o curso de seu interesse. Preencha o formulário de inscrição com seus dados pessoais. Aguarde a confirmação da sua inscrição por e-mail ou telefone.

É importante lembrar que cada curso possui pré-requisitos específicos. Portanto, antes de se inscrever, verifique se você atende a todos os requisitos necessários.

Certificado de Conclusão

Ao concluir o curso, os participantes receberão um certificado de conclusão, comprovando sua qualificação na área de estudo. Esse certificado pode ser um diferencial no currículo e abrir portas para novas oportunidades no mercado de trabalho.

O SENAC oferece uma excelente oportunidade para quem busca aprimorar seus conhecimentos e se qualificar profissionalmente. Com uma ampla variedade de cursos 100% gratuitos, em áreas como saúde, gestão e tecnologia da informação, o SENAC possibilita que pessoas de diferentes perfis tenham acesso à educação de qualidade.

Não perca essa chance de investir no seu futuro! Acesse o site do SENAC da sua região e inscreva-se nos cursos gratuitos disponíveis. Aproveite essa oportunidade e dê um passo importante em direção ao sucesso profissional.