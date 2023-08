Senacon exige esclarecimentos da 123Milhas sobre cancelamentos de viagens

Por que a agência de viagens 123Milhas cancelou as emissões de passagens de uma linha promocional que já estava sendo comprada por vários consumidores? Esta é uma pergunta que está sendo feita pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e que vai precisar ser respondida pela empresa.

O anúncio do cancelamento foi feito ainda na sexta-feira (18), e já no sábado (19), o Ministério do Turismo lançou uma nota afirmando que acionaria a Senacom para tratar sobre o tema. Agora, a Secretaria afirma que está acompanhando o caso e quer explicações sobre as razões do cancelamento das passagens.

“Caso sejam identificadas irregularidades no ressarcimento aos consumidores, abriremos processo administrativo que poderá resultar em sanções à empresa”, disse o secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, por meio de suas redes sociais oficiais nesta segunda-feira (21).

“A empresa não pode, por exemplo, oferecer apenas a opção de voucher para ressarcir os clientes, que têm o direito de optar pelo ressarcimento em dinheiro”, seguiu ele.

O que diz a 123milhas

Ainda na última sexta-feira (18), a 123milhas se pronunciou sobre o caso e disse que vai devolver integralmente todos os valores que foram pagos pelos clientes, com direito a correção monetária acima da inflação.

Esta foi uma indicação feita também pelo Ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB) nesta segunda-feira (21). “Quanto mais ações judiciais houver, é caminho para solução de problemas”, explicou o ministro, durante viagem a Belo Horizonte.

“O que posso afirmar é que o Código de Defesa do Consumidor está sendo aplicado, tanto procurando uma solução quanto punindo a empresa. A orientação que damos é procurar os Procons”, pontuou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, à imprensa nesta segunda-feira (21).