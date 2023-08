SENADO aprova AUMENTO SALÁRIO MÍNIMO e amplia ISENÇÃO Imposto de Renda

No dia 24 de junho, o plenário do Senado aprovou, por votação simbólica, a Medida Provisória (MP) 1.172/23 que estabelece o aumento do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320. Além disso, a MP também amplia a isenção da tabela do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF). Agora, o texto segue para sanção presidencial, tornando-se lei e trazendo importantes mudanças para os trabalhadores brasileiros.

Aumento do Salário Mínimo

O reajuste do salário mínimo já estava em vigor desde o dia 1º de maio, quando o presidente Lula Inácio Lula da Silva assinou a MP. Com essa medida, o salário mínimo passa a ser de R$ 1.320, proporcionando um aumento importante para os trabalhadores que recebem esse valor como remuneração base.

Ampliação da Isenção do Imposto de Renda

Uma das principais alterações trazidas pela MP é a ampliação da isenção do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF). Anteriormente, quem ganhava até R$ 1.903,98 mensais estava isento do pagamento desse imposto. Com a nova medida, essa faixa de isenção foi ampliada para quem recebe até R$ 2.640 ao mês.

Essa mudança tem um impacto significativo para os contribuintes, aliviando a carga tributária para aqueles que se encontram nessa faixa de renda. Com a ampliação da isenção do IRPF, mais trabalhadores serão beneficiados e terão uma quantia maior em seu salário líquido.

Valorização Real do Salário Mínimo

Durante a discussão da MP no Senado, houve destaque para a questão da valorização real do salário mínimo. O líder da oposição, senador Rogério Marinho (PL-RN), propôs a retirada do artigo que determinava que essa política de valorização não fosse permanente. Segundo o senador, essa mudança permitiria ao governo apresentar, a cada ano, sua proposta de aumento do salário mínimo, levando em consideração a condição fiscal do país.

No entanto, o relator da matéria, senador Jaques Wagner (PT-BA), defendeu a importância de manter a valorização real do salário mínimo como uma medida que traz benefícios para a economia como um todo. Segundo ele, o aumento real do salário mínimo coloca mais dinheiro no bolso do trabalhador, movimenta o comércio e impulsiona a economia brasileira.



Você também pode gostar:

Após o debate, o senador Marinho optou por retirar o destaque da pauta, reconhecendo que não haveria maioria para mudar o texto. Dessa forma, a valorização real do salário mínimo permanece como uma política a ser seguida, garantindo benefícios para os trabalhadores e para a economia do país.

Cálculo da Valorização do Salário Mínimo

De acordo com a MP aprovada, a valorização do salário mínimo será calculada a partir da soma do índice de inflação do ano anterior com o índice de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores. Essa fórmula permite que o aumento do salário mínimo esteja alinhado tanto com a inflação quanto com o crescimento da economia.

Essa medida busca garantir que o salário mínimo tenha um aumento real, ou seja, acima da inflação, para que os trabalhadores possam ter um poder de compra maior. Além disso, essa política contribui para impulsionar a economia, uma vez que o aumento do poder aquisitivo dos trabalhadores estimula o consumo e movimenta diversos setores.

Impactos da Medida

A aprovação dessa MP traz importantes benefícios para os trabalhadores brasileiros. O aumento do salário mínimo proporciona uma melhoria na renda dos trabalhadores que recebem esse valor como base, garantindo melhores condições de vida e contribuindo para a redução da desigualdade social.

Além disso, a ampliação da isenção do Imposto de Renda alivia a carga tributária para os contribuintes que se encontram dentro dessa faixa de renda, proporcionando um maior poder de compra e uma quantia líquida maior em seus salários.

A aprovação da Medida Provisória que aumenta o salário mínimo e amplia a isenção do Imposto de Renda traz benefícios significativos para os trabalhadores brasileiros. Com essa medida, o salário mínimo passa a ser de R$ 1.320, proporcionando um aumento importante para os trabalhadores que recebem essa remuneração.

Além disso, a ampliação da isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 2.640 ao mês alivia a carga tributária e garante uma quantia líquida maior no salário dos contribuintes. Essas mudanças contribuem para a valorização do trabalho e para a movimentação da economia brasileira.

É importante ressaltar que a valorização real do salário mínimo continua sendo uma política a ser seguida, garantindo benefícios para os trabalhadores e para a economia do país. Com a soma do índice de inflação do ano anterior e do crescimento real do PIB de dois anos anteriores, busca-se assegurar um aumento real do salário mínimo, acima da inflação, para que os trabalhadores possam ter um poder de compra maior.

Dessa forma, o aumento do salário mínimo e a ampliação da isenção do Imposto de Renda representam avanços importantes na busca por uma sociedade mais justa e igualitária, proporcionando melhores condições de vida para os trabalhadores brasileiros.