Senado APROVA AUMENTO Valor Multa de Trânsito

No dia 16 de agosto de 2023, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou um projeto de lei que torna o ato de jogar lixo nas vias uma infração grave no Código de Trânsito Brasileiro. O projeto, de autoria do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), agora seguirá para votação na Câmara dos Deputados.

Essa medida busca combater a conduta reprovável de atirar objetos ou lixo nas vias, que não apenas prejudica a civilidade, mas também representa um risco para a segurança no trânsito.

O projeto de lei PL 1644/2019

O projeto de lei PL 1644/2019, aprovado pela CCJ, propõe uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro, especificamente no que diz respeito à infração de jogar lixo nas vias. Atualmente, essa conduta é considerada uma infração média. No entanto, se o projeto for aprovado pela Câmara dos Deputados, a infração passará a ser considerada grave.

O relator do projeto, o senador Fabiano Contarato (PT-ES), apresentou um voto favorável, destacando a importância de coibir essa prática. Segundo o senador, jogar lixo nas vias não apenas demonstra falta de civilidade, mas também traz riscos para a segurança no trânsito. Objetos descartados de forma irresponsável podem causar acidentes, danificar veículos e comprometer a fluidez do tráfego.

Impactos da mudança

Caso o projeto seja aprovado, a alteração no Código de Trânsito Brasileiro terá diversos impactos. Primeiramente, a infração grave para o descarte de lixo nas vias resultará em uma punição mais severa para os infratores. Além disso, a mudança também servirá como um reforço na conscientização sobre a importância de preservar o ambiente e manter as vias limpas.

Aumentar a pena para essa infração é uma forma de combater o comportamento irresponsável de algumas pessoas que descartam lixo em locais inadequados. Essa prática não apenas prejudica o ambiente, mas também causa transtornos para a população e coloca em risco a segurança de todos os usuários das vias.

Conscientização e educação no trânsito

A aprovação desse projeto de lei também pode contribuir para a conscientização e educação no trânsito. Ao tornar o descarte de lixo nas vias uma infração grave, espera-se que as pessoas se sintam mais compelidas a adotar comportamentos responsáveis e respeitar o ambiente em que vivem.



Você também pode gostar:

É fundamental que os órgãos responsáveis pela fiscalização do trânsito, como a Polícia Rodoviária Federal e os órgãos de trânsito municipais, desenvolvam campanhas de conscientização e educação para informar a população sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro e alertar para os riscos e consequências do descarte inadequado de lixo nas vias.

Medidas para coibir a infração

Além da alteração no Código de Trânsito Brasileiro, é importante que sejam adotadas medidas para coibir a infração de jogar lixo nas vias. A fiscalização efetiva por parte das autoridades de trânsito é essencial para identificar e punir os infratores.

Para facilitar a fiscalização, é fundamental que haja investimento em tecnologia e equipamentos adequados, como câmeras de monitoramento e sistemas de reconhecimento de placas. Essas ferramentas auxiliam na identificação dos veículos responsáveis pelo descarte irregular de lixo, facilitando a aplicação das penalidades previstas na lei.

Consequências da infração grave

Caso o projeto de lei seja aprovado e a infração de jogar lixo nas vias se torne grave, as consequências para os infratores serão mais severas. Além de receber uma multa mais alta, os condutores também poderão ter a sua carteira de habilitação suspensa.

A suspensão da carteira de habilitação é uma medida que visa punir os infratores de forma mais efetiva, pois impede que eles continuem conduzindo veículos e colocando em risco a segurança no trânsito. Essa penalidade serve como um alerta para que as pessoas adotem comportamentos mais responsáveis e respeitem as normas de trânsito.

Ademais, a aprovação do projeto de lei que torna o descarte de lixo nas vias uma infração grave no Código de Trânsito Brasileiro é um passo importante para promover a conscientização e a educação no trânsito. Essa medida busca coibir o comportamento irresponsável de jogar lixo nas vias, que não apenas prejudica o ambiente, mas também representa um risco para a segurança de todos os usuários das vias.

É fundamental que, além da mudança na legislação, sejam adotadas medidas efetivas de fiscalização e conscientização. Somente dessa forma será possível combater essa prática e garantir um trânsito mais seguro e sustentável para todos. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, respeitando as normas de trânsito e cuidando do ambiente em que vivemos.