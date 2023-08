Senado surpreende vai analisar marco legal para jogos eletrônicos

A indústria de jogos eletrônicos tem ganhado cada vez mais destaque e relevância nos últimos anos. Com o objetivo de regulamentar esse mercado em crescimento e impulsionar o desenvolvimento do setor, o Senado Federal está analisando o Projeto de Lei (PL) 2.796/2021, que propõe a criação de um marco legal específico para a indústria de jogos eletrônicos e jogos de fantasia.

Redução de Impostos e Regras de Tributação para jogos eletrônicos

Uma das principais propostas do projeto é incluir os jogos eletrônicos nas mesmas regras de tributação dos equipamentos de informática. Isso significa que os jogos eletrônicos passariam a ser tributados de acordo com as mesmas alíquotas aplicadas aos computadores e consoles de videogame, o que pode resultar em uma redução dos impostos incidentes sobre eles.

É importante ressaltar que o texto do projeto explicitamente exclui da definição de “jogo eletrônico” as máquinas caça-níqueis e similares, focando apenas nos jogos virtuais e de fantasia. Dessa forma, o projeto busca estabelecer uma regulamentação específica para os jogos eletrônicos, garantindo segurança jurídica para o setor e protegendo os consumidores.

Definição de Jogos de Fantasia e E-Sports

O projeto de lei também define os jogos de fantasia, também conhecidos como e-sports, como sendo aqueles disputados em ambiente virtual a partir do desempenho de atletas em eventos esportivos reais. Os e-sports têm se tornado uma modalidade de competição cada vez mais popular, com campeonatos e premiações milionárias, e a regulamentação proposta busca trazer segurança jurídica para os jogadores e investidores desse mercado.

Tramitação do Projeto de Lei

Após ser aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto de lei agora está em análise no Senado Federal. O senador Irajá (PSD-TO) apresentou um parecer favorável à proposta na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), o que demonstra o apoio e a importância do projeto para o desenvolvimento da indústria de jogos eletrônicos e jogos de fantasia.

A expectativa é que o projeto seja discutido e votado em plenário pelo Senado nas próximas semanas. Caso seja aprovado, ele seguirá para a sanção do Presidente da República e, então, se tornará lei. Com isso, o Brasil poderá contar com uma regulamentação específica para a indústria de jogos eletrônicos, o que contribuirá para o crescimento do setor e para a criação de empregos e oportunidades no mercado de trabalho.



Além do projeto de lei voltado para a indústria de jogos eletrônicos, o Senado também está analisando o PL 2.208/2022, que propõe a criação da Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo. Esse projeto tem como objetivo incentivar o empreendedorismo entre os jovens e adolescentes filhos de agricultores, proporcionando viabilidade econômica para que eles permaneçam no meio rural.

O PL 2.208/2022 é um substitutivo ao PLS 104/2015, proposto pelo ex-senador José Agripino, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A ideia central do projeto é apoiar iniciativas que estimulem o empreendedorismo e a geração de renda entre os jovens do campo, buscando alternativas para que eles possam se desenvolver profissionalmente e contribuir para o desenvolvimento sustentável das áreas rurais.

A Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo tem como público-alvo pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Ela é estruturada em quatro eixos de ação principais: educação empreendedora, capacitação técnica, acesso ao crédito e difusão de tecnologias no meio rural. Cada um desses eixos prevê uma série de medidas e ações que visam estimular o empreendedorismo e proporcionar condições para o desenvolvimento dos jovens agricultores.

Benefícios e Impactos

A implementação dessa política pode trazer diversos benefícios e impactos positivos para os jovens do campo e para as áreas rurais como um todo. Entre os principais benefícios, podemos destacar o estímulo à permanência dos jovens no meio rural, o fortalecimento da economia local, a geração de empregos e o desenvolvimento sustentável das comunidades agrícolas.

Além disso, o acesso ao crédito, a capacitação técnica e a difusão de tecnologias no meio rural podem contribuir para a modernização e aprimoramento das atividades agrícolas, aumentando a produtividade e a rentabilidade dos empreendimentos rurais.

A análise e aprovação desses projetos de lei pelo Senado Federal demonstram a preocupação e o reconhecimento da importância da indústria de jogos eletrônicos e do empreendedorismo no meio rural. A criação de um marco legal específico para os jogos eletrônicos e a implementação de uma política de estímulo ao empreendedorismo do jovem do campo são medidas que visam impulsionar o desenvolvimento econômico e social do país, oferecendo oportunidades e fomentando setores estratégicos para o futuro.

Com a regulamentação adequada, a indústria de jogos eletrônicos poderá crescer de forma sustentável, gerando empregos e contribuindo para o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Já a política de estímulo ao empreendedorismo no meio rural pode garantir a permanência dos jovens no campo, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo a inclusão social e econômica das comunidades rurais.

É essencial que esses projetos sejam discutidos e aprovados de forma democrática, ouvindo todas as partes envolvidas e levando em consideração os interesses da sociedade como um todo. Assim, poderemos construir um ambiente favorável para o crescimento desses setores e para a construção de um futuro melhor para todos.