Senador Mitch McConnell questionado por eleitores para se aposentar

Mitch McConnell – um dos políticos mais poderosos do país – foi abafado por pedidos de aposentadoria durante um discurso em Kentucky no fim de semana.

O líder da minoria no Senado, de 81 anos – que luta contra problemas de saúde há vários anos – estava fazendo um discurso no Fancy Farm Picnic em seu estado natal, Kentucky, no sábado, quando a multidão se voltou contra ele GRANDE TEMPO.

Confira o vídeo … McConnell – um republicano convicto – foi insultado por seus eleitores no estado fortemente vermelho. Por mais de um minuto, as pessoas gritaram em voz alta “Aposente-se” enquanto o vaiavam.

Mas McConnell não pareceu se importar com isso enquanto continuava, terminando seu discurso. O único problema era… você não conseguia ouvir nada do que ele dizia por causa das zombarias da plateia.

McConnell tem lutado com problemas de saúde, que se espalharam abertamente. Durante uma coletiva de imprensa recente, McConnell congelou no meio da frase em um pódio e ficou lá por mais de 30 segundos com um olhar vazio no rosto.