Será o fim do crédito rotativo do cartão de crédito? Confira esse IMPORTANTE comunicado

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campo Neto, revelou hoje (10) a intenção de eliminar o crédito rotativo do cartão de crédito, uma medida que visa conter as taxas excessivas que têm sobrecarregado os consumidores. A modalidade, conhecida por suas taxas de juros estratosféricas, atingiu impressionantes 437,3% ao ano em junho.

O anúncio foi feito durante a participação de Campos Neto em uma sessão plenária no Senado Federal, onde ele compartilhou detalhes das decisões de política monetária e estabilidade financeira tomadas pelo BC durante o último semestre.

Durante a sessão, Campos Neto destacou que o BC pretende apresentar uma solução para o que ele descreveu como o “grande problema” representado pelo sistema de cartão de crédito nos próximos 90 dias.

A solução proposta está inclinada a abolir o crédito rotativo do cartão de crédito e substituí-lo por um sistema de parcelamento direto, com uma taxa de juros em torno de 9% ao mês.

“Ou seja, extingue-se o rotativo, quem não paga o cartão vai direto para o parcelamento ao redor de 9%. E que a gente crie algum tipo de tarifa para desincentivar esse parcelamento sem juros tão longos. Não é proibir o parcelamento sem juros, é simplesmente tentar fazer com que eles fiquem um pouco mais disciplinados, numa forma bem faseada, para não afetar o consumo”, disse Campos Neto.

Taxa de juros da modalidade

Uma das razões por trás das taxas de juros elevadas nos cartões de crédito, de acordo com o presidente do Banco Central, é o aumento significativo do uso do parcelamento de compras em prazos mais extensos. Essa prática acarreta um aumento do risco de crédito para as instituições financeiras, o que, por sua vez, resulta em taxas de juros mais altas.

“Observamos a existência de parcelamentos isentos de juros, que beneficiam consideravelmente o setor comercial e estimulam a atividade econômica. No entanto, temos observado um aumento substancial no número de parcelas, passando de três para cinco, sete, nove e até onze. Atualmente, a média é de 13 parcelas. Isso essencialmente se assemelha a um financiamento de longo prazo sem encargos financeiros. A pessoa que toma a decisão de arcar com os juros não é a mesma que assume o risco, gerando uma desigualdade”, explicou o presidente do BC.

Uma das principais razões pelas quais o Banco Central está considerando o fim do crédito rotativo é a percepção de que essa modalidade contribui para um ciclo de endividamento problemático para muitos consumidores. A capacidade de adiar o pagamento integral da fatura, combinada com taxas de juros altas, pode levar a um acúmulo de dívidas que é difícil de controlar.



Você também pode gostar:

Entenda como funciona o crédito rotativo

O crédito rotativo é uma modalidade de crédito oferecida por muitas instituições financeiras por meio de cartões de crédito. Essa modalidade permite que os titulares de cartões de crédito não paguem o valor total da fatura no vencimento, podendo escolher pagar apenas um valor mínimo ou um valor parcial da fatura.

Quando o titular do cartão opta por pagar menos do que o valor total da fatura, o saldo restante é automaticamente transferido para o crédito rotativo. O saldo pendente é então sujeito a juros, que são aplicados mensalmente sobre o valor não pago. Esse valor não pago e sujeito a juros é conhecido como saldo devedor rotativo.

Os juros do crédito rotativo são notoriamente altos e podem variar amplamente de acordo com a instituição financeira e o país. Geralmente, os juros do crédito rotativo são alguns dos mais elevados entre todas as opções de empréstimo, o que torna essa modalidade uma das formas mais caras de financiamento.