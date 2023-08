Muitos beneficiários do Bolsa Família estão se questionando se todos serão contemplados com o Auxílio Gás no mês de agosto. Para responder a essa dúvida, reunimos uma série de informações importantes neste texto. Não deixe de conferir tudo o que você precisa saber sobre o assunto!

Beneficiários do Bolsa Família: Será que todos serão contemplados com o Auxílio Gás?

Sem dúvidas, o pagamento do Auxílio Gás é de grande valia para muitos brasileiros que necessitam desse suporte a mais para garantir uma alimentação digna e de qualidade para a sua família. Entretanto, algumas pessoas têm dúvidas com relação a quem tem direito de receber tal benefício.

Basicamente, os indivíduos que poderão receber o Auxílio Gás em agosto são os seguintes:

É preciso estar cadastrado no CadÚnico, com todas as informações atualizadas;

A renda mensal não pode ultrapassar meio salário mínimo por pessoa;

Caso a família esteja cadastrada no Bolsa Família ou no Benefício de Prestação Continuada (BPC), automaticamente ela contempla os dois requisitos acima. Dessa maneira, terá direito a receber o auxílio.

Em resumo, podemos dizer que, sim, beneficiários do Bolsa Família serão contemplados com o Auxílio Gás neste mês. Porém, lembre-se: é muito importante que o seu cadastro no CadÚnico esteja verdadeiramente atualizado. Caso contrário, você poderá perder acesso ao Bolsa Família devido à falta de informações atualizadas, o que consequentemente também pode impedir que você receba o Auxílio Gás neste mês.

Além disso, caso você ainda tenha dúvidas com relação à possibilidade de receber o auxílio, não hesite na hora de buscar mais orientações e informações diretamente no CRAS onde você fez o cadastro da sua família. Dessa maneira, ficará mais fácil compreender a sua situação e garantir que todas as suas dúvidas venham a ser sanadas.

Outro ponto que merece atenção é que o Auxílio Gás não é pago todos os meses, como algumas pessoas podem imaginar. Como um botijão de gás pode ter durabilidade de cerca de 2 meses, o pagamento é feito a cada bimestre, a fim de garantir que as pessoas usufruam desse benefício de modo mais organizado e justo para todos. Além disso, as datas do repasse seguem o pagamento feito do Bolsa Família, ou seja, é feito nos últimos dez dias úteis do mês.

Quem recebe mais do que meio salário mínimo por pessoa pode ter acesso ao auxílio?



Embora muitas pessoas que recebam mais do que meio salário mínimo por membro da família também enfrentem dificuldades financeiras, a verdade é que esse grupo não pode ser contemplado com o auxílio.

Afinal de contas, a ideia é que esse benefício auxilie aqueles que estão vivendo em situação de vulnerabilidade social, como forma de ter subsídios para uma alimentação mais saudável e equilibrada.

Em contrapartida, se você fizer as contas e perceber que a sua renda está abaixo de meio salário mínimo por pessoa, procure o CRAS mais perto de você para solicitar a inclusão no CadÚnico e, consequentemente, ter acesso ao benefício.