Serasa confirma nova medida para aposentados e pensionistas do INSS; veja o alerta

Se você é aposentado ou pensionista do INSS, é importante ficar atento a um alerta emitido pela Serasa. Golpes contra beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social estão se tornando cada vez mais comuns, e é essencial tomar medidas para se proteger. Neste artigo, vamos abordar as principais informações sobre essas fraudes e como evitar cair nelas.

Ameaça aos aposentados e pensionistas do INSS

De acordo com o comunicado da Serasa, essas quadrilhas estão se aproveitando do décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas do INSS para aplicar golpes. Infelizmente, muitas pessoas têm direito a receber essa gratificação, o que tem despertado o interesse desses criminosos.

Essas quadrilhas entram em contato com os aposentados e pensionistas, se passando por representantes do INSS, e solicitam informações pessoais, como CPF, endereço, data de nascimento, dados bancários e até mesmo senhas. Com esses dados em mãos, os criminosos podem cometer fraudes em nome dos segurados.

Medidas para evitar golpes

Diante dessa situação preocupante, é fundamental que os aposentados e pensionistas adotem medidas de proteção para evitar cair em golpes. O Serasa e o INSS recomendam que os beneficiários mantenham seu cadastro sempre atualizado.

O próprio beneficiário deve realizar a atualização do cadastro, por meio do portal Meu INSS. É importante ressaltar que o INSS nunca entrará em contato diretamente com os segurados para solicitar informações ou atualizar dados. Portanto, é fundamental ficar atento e não compartilhar informações pessoais com terceiros.

Além disso, é essencial desconfiar de ligações, e-mails ou mensagens de texto que solicitem informações pessoais ou financeiras. Dessa forma, o INSS utiliza apenas os canais oficiais de atendimento, como o portal Meu INSS e o telefone 135, para se comunicar com os beneficiários.

Principais golpes contra aposentados do INSS

Existem diferentes tipos de golpes que os aposentados do INSS devem estar atentos. Conhecer essas modalidades de fraude pode ajudar a identificar possíveis tentativas de golpe. A seguir, listamos os principais golpes aplicados contra os aposentados do INSS:



1. Benefício bloqueado

Nesse golpe, os criminosos entram em contato com os aposentados, alegando serem atendentes do INSS, e informam sobre o bloqueio iminente do benefício devido a desatualização cadastral. Eles solicitam informações pessoais, como CPF, endereço, data de nascimento, dados bancários e número do cartão do INSS. Assim, ao fornecer essas informações, os aposentados acabam sendo vítimas de fraudes.

2. Agendamento de perícia médica

No caso dos segurados que necessitam realizar perícias médicas, os golpistas entram em contato para agendar as consultas. Durante a conversa, eles solicitam informações como endereço, RG, CPF, dados bancários e até mesmo senhas em algumas situações. O INSS alerta que o segurado nunca deve fornecer esses dados por telefone e que as convocações para perícia são feitas por carta, notificação do banco pagador, e-mail ou publicação no Diário Oficial da União.

3. Prova de vida online

Os criminosos ligam para aposentados e pensionistas, informando sobre a necessidade de realizar uma prova de vida digital devido à pandemia de covid-19. Eles solicitam a confirmação de dados pessoais e bancários, além do envio de uma foto atual e dos documentos digitalizados. Com essas informações, os golpistas podem realizar fraudes financeiras.

4. Atrasados a receber mediante taxa

Nesse golpe, os golpistas entram em contato com a vítima para informar sobre valores de benefícios atrasados que foram liberados. Nesse sentido, eles afirmam que é necessário pagar uma taxa administrativa para liberar o pagamento direto na conta do aposentado. Essa cobrança é feita por meio de um falso boleto ou transferência de valores para uma conta indicada pelos criminosos.

5. Antecipação do 13º salário e consignado

Os criminosos entram em contato com os aposentados oferecendo a antecipação do 13º salário mediante uma taxa. Dessa forma, os bandidos solicitam dados e cópias de documentos para autorizar a operação. No entanto, após o pagamento da taxa, o aposentado não recebe o dinheiro. Em alguns casos, os golpistas também operam como agentes de financeiras e autorizam um empréstimo consignado em nome da vítima, cobrando juros sobre o valor.

Como se proteger dos golpes do INSS?

Para evitar cair em golpes do INSS, é importante seguir algumas recomendações de segurança:

Mantenha seus dados de contato atualizados no portal Meu INSS ou pelo telefone 135. Não forneça informações pessoais por e-mail, mensagem ou telefone. Desconfie de mensagens não identificadas e não clique em links suspeitos. Acesse o Meu INSS na plataforma gov.br para confirmar qualquer contato ou convocação. Utilize apenas os canais oficiais de atendimento para agendar serviços ou entregar documentos. Nunca compartilhe login e senha do Meu INSS com terceiros. Monitore regularmente seu CPF para identificar possíveis irregularidades.

Em síntese, seguindo essas medidas de segurança, os aposentados e pensionistas do INSS podem se proteger contra golpes e evitar prejuízos financeiros. Lembre-se de que o INSS nunca entrará em contato solicitando informações pessoais ou financeiras, nem pedirá o envio de fotos de documentos. Por fim, a atitude preventiva é essencial para garantir a segurança dos seus dados e evitar cair em golpes.