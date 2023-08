Serasa conta com linha EXCLUSIVA; veja como solicitar

Ficar com o nome negativado pode trazer várias consequências para o consumidor, como o impedimento na obtenção de empréstimo, financiamento e até mesmo cartão de crédito.

Isso porque, antes de conceder crédito ao cliente, as instituições financeiras consultam o seu histórico financeiro, a fim de descobrir se ele está com o “nome sujo”. Em caso positivo, este pode ser um alerta de que o consumidor não é um bom pagador. Assim, a solicitação pode ser negada.

No entanto, os consumidores podem contar com uma vantagem exclusiva da Serasa, que oferece linha de crédito especialmente para quem está com o nome nos órgãos de proteção do crédito.

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e entenda como funciona o empréstimo da Serasa para quem está com o nome sujo.

Empréstimo para negativado da Serasa

Antes de tudo, é importante saber que a Serasa é uma das maiores empresas de análise de crédito presentes no Brasil. Isso porque ela reúne informações sobre o histórico financeiro de todos os consumidores do país, oferecendo ferramentas como o score de crédito, que analisa o quão bom pagador um consumidor é.

Tanto as pessoas jurídicas, quanto as pessoas físicas podem usar o sistema da Serasa. Enquanto as empresas utilizam em maior constância a consulta do CPF de seus clientes, as pessoas físicas podem aproveitar diversas vantagens da plataforma, mesmo se estiver com o nome sujo.

Uma dessas vantagens é o empréstimo para negativado, por meio do Serasa eCred. Através dessa plataforma, os consumidores podem encontrar várias ofertas de crédito de empresas parceiras da Serasa.



Você também pode gostar:

Os seus parceiros concedem crédito a partir de R$ 150 e os valores podem chegar a até R$ 30 mil, com taxa de juros a partir de 1,49% ao mês. A condição de pagamento também pode ser vantajosa, com parcelamento em até 48 vezes (4 anos).

Vale lembrar que os funcionários públicos, bem como os aposentados e pensionistas têm mais facilidade para obter a aprovação do crédito.

Passo a passo para solicitar o empréstimo

É muito fácil solicitar o empréstimo para negativado da Serasa. Para isso, você irá precisar apenas de acesso à internet, pois todo o processo é feito de forma 100% online. Confira o passo a passo:

Em primeiro lugar, acesse a plataforma do Serasa eCred e faça o login com o seu CPF e senha; Em seguida, selecione a opção “empréstimo pessoal”; Depois, será necessário inserir algumas informações, como profissão e renda; Na sequência, complete com as demais informações solicitadas; A seguir, você pode inserir informações do seu veículo, caso deseje inclui-lo como garantia do empréstimo. Mas se não desejar, basta pular essa etapa; Por fim, ajuste o valor que você deseja receber e a quantidade de parcelas. Assim clique em “Buscar por Ofertas”.

Após seguir o passo a passo, aparecerão as melhores ofertas dos parceiros da Serasa disponíveis. Dessa forma, é possível selecionar uma das opções e contratar de forma totalmente online.

Informações importantes sobre o empréstimo para negativado

É importante ressaltar que quando uma pessoa tem o nome negativado, a sua reputação de bom pagador fica comprometida. Por isso, as linhas de crédito podem oferecer taxas de juros menos competitivas se comparada a outras linhas, como o empréstimo consignado, por exemplo.

Dessa forma, a recomendação é sempre buscar resolver a sua situação, a fim de melhorar o seu score de crédito. Assim, será possível obter melhores taxas e condições.

Para melhorar o score de crédito é fundamental manter boas práticas financeiras, como as contas pagas em dia, negociar as dívidas em aberto. Além disso, uma ótima ferramenta que ajuda no controle das finanças é o orçamento financeiro pessoal.

Por outro lado, a iniciativa da Serasa eCred é justamente ajudar quem está negativado a obter o recurso necessário para resolver a sua situação. Dessa maneira, oferece uma lista de parceiros para que o consumidor decida a melhor opção para as suas atuais condições.