SERASA explica como Comprar Celular parcelado no Boleto

Você sabia que é possível comprar celular parcelado no boleto? Dessa forma, pode adquirir o aparelho que deseja sem precisar do uso do cartão de crédito. Então, aprenda neste artigo como fazer essa compra.

Sem dúvidas comprar um celular à vista está fora de cogitação para muitos brasileiros. Portanto, é importante conhecer outras opções que podem ajudá-lo a manter sua organização financeira sem deixar as compras de lado.

Como comprar celular parcelado no boleto?

Antes mesmo de aprender como comprar seu aparelho parcelado no boleto é preciso escolher o aparelho ideal. Reserve um tempo para a pesquisa de preços e modelos para que faça a sua escolha.

Hoje em dia é possível comprar celular parcelado no boleto por meio de algumas empresas, a partir de uma análise de crédito. Ou seja, se você tem o Score baixo é bem difícil que consiga usar alguma dessas alternativas. Portanto, mantenha sua pontuação sempre boa.

A seguir, conheça três empresas que oferecem a opção do pagamento parcelado em boleto para celulares e veja se elas atendem às suas necessidades.

Provu é uma das opções

A Provu permite que o cliente possa comprar celular parcelado no boleto a partir de um cadastro rápido e análise de crédito. Então, ela tem diversos parceiros que tornam essa aquisição possível sem o uso do cartão de crédito. Aliás, é possível parcelar em até 24 vezes.

Parcelex para comprar celular parcelado no boleto



Parecido com a empresa anterior, a Parcelex também oferece esse serviço aos seus clientes. Dessa forma, faz a análise do perfil do cliente e define quais as melhores taxas de juro e o número de parcelas.

Mercado Crédito

Por fim, outra empresa que possibilita ao cliente comprar celular parcelado no boleto é a Mercado Crédito. Assim, é destinado apenas para compras no Mercado Livre, porque é uma solução da própria empresa.

Vale a pena comprar celular parcelado no boleto?

Agora que já sabe que é possível comprar celular parcelado no boleto deve verificar se vale a pena ou não seguir por essa linha. Mas, a verdade é que isso varia muito da realidade dos consumidores.

Sem dúvidas, as compras à vista são sempre a melhor opção, porque evita dívidas, juros e ainda mais descontos no pagamento integral do aparelho. Porém, por ser um item de custo mais alto, nem sempre as pessoas têm condição de seguir essa escolha.

Já quem tem cartão de crédito deve analisar os juros das duas opções para verificar qual é mais atrativa. Além disso, lembre-se que optando pelo boleto não terá que se preocupar com o uso de todo o limite de seu crédito.

Por fim, se possui um bom score e ainda não tem cartão de crédito e nem o valor para pagamento à vista, saiba que a compra parcelada no boleto é a melhor opção para os clientes.

Carteira digital

Além das plataformas indicadas, você pode usar a carteira digital para parcelar os boletos. Então, ela funciona como uma carteira física, em que você pode adicionar dinheiro ou cartões de crédito para fazer uso.

Se possuir uma carteira digital pode adicionar saldo via pix, TED ou cartão de crédito. Além disso, é possível fazer parcelamento de boletos e garantir uma compra segura e com os benefícios das parcelas.

Lembre-se sempre de optar por uma empresa segura para criar a sua carteira digital, como é o caso da Serasa. Portanto, verifique como funciona a conta para fazer seu cadastro e poder usar todos os benefícios da ferramenta.

Como economizar ao comprar um celular novo?

Além de saber como comprar celular parcelado no boleto, você deve conhecer dicas e técnicas que podem te ajudar a economizar nesta aquisição. Em especial, por esses aparelhos serem usados hoje em dia como uma grande ferramenta de trabalho.

Para garantir que vai fazer a melhor compra de celular, confira algumas dicas que vão ajudá-lo neste processo:

Faça uma análise da sua situação financeira e qual valor não te afetará negativamente;

Verifique a sua necessidade em relação ao celular;

Analise como será o uso do aparelho para escolher o melhor modelo;

Faça uma pesquisa de preço e aproveite as promoções;

Visite vários sites e use ferramentas de análise de preços.

Seguindo essas dicas é mais garantido que terá uma compra assertiva do aparelho. Além disso, lembre-se de nunca fazer compras por impulso, porque podem atrapalhar a sua organização financeira.