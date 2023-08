SERASA faz COMUNICADO e brasileiros APLAUDEM

Para uma parte substancial dos cidadãos do Brasil que manifesta preocupação em relação à sua estabilidade financeira, a principal inquietação gira em torno da Serasa. O notório “nome sujo” ocasiona significativo desconforto aos cidadãos. Em consideração a isso, a instituição elaborou algumas sugestões com o intuito de elevar a pontuação de crédito.

A Serasa é uma instituição privada, distinta do governo. Possuindo um histórico de eficácia e crescimento, o órgão firmou-se como um alicerce no cenário econômico, disponibilizando informações essenciais para numerosas avaliações de crédito realizadas por diversas empresas.

Como funciona o Serasa Score?

Antes de disponibilizar empréstimos, serviços ou produtos com pagamento postergado, várias empresas consultam o Serasa Score. Essa avaliação é calculada com base em diversas práticas financeiras, tais como:

Histórico de quitações: Cumprimento de obrigações e evitamento de pendências de débito;

Registro de débitos e obrigações não atendidas : Identificação de protestos, cheques desprovidos de fundos e situações de falência ligadas ao número de CPF;

: Identificação de protestos, cheques desprovidos de fundos e situações de falência ligadas ao número de CPF; Frequência de requisições: Avaliação da recorrência com que o CPF é usado para requisitar crédito;

Progresso financeiro: Exame do crescimento patrimonial, atividades financeiras e utilização responsável de crédito.

Esses critérios servem de base para a segmentação do Serasa Score em quatro categorias, indicativas do risco de falta de cumprimento:

Muitíssimo baixa: 0-300 pontos. Elevado risco de não pagamento;

Baixa: 301-500 pontos. Risco mediano de não pagamento;

Boa: 501-700 pontos. Baixo risco de não pagamento;

Excelente: 701-1000 pontos. Risco muitíssimo baixo de não pagamento.

Dicas para que o score aumente

Essa avaliação funciona como uma espécie de “passaporte financeiro”, refletindo a confiabilidade como devedor. Com o objetivo de aprimorar a pontuação, a instituição sugere algumas medidas fundamentais para incrementar a credibilidade no que diz respeito a crédito:



Realizar negociações e quitar pendências em atraso;

Manter pontualidade nos pagamentos de financiamentos, cartões de crédito e outras contas;

Ativar o débito automático para evitar atrasos;

Manter os detalhes de cadastro sempre atualizados;

Verificar a ativação do Cadastro Positivo e garantir sua atualização;

Demonstrar paciência, uma vez que melhorias graduais são esperadas.

À semelhança disso, existem práticas que podem diminuir a pontuação, e elas são justamente o oposto das orientações mencionadas, como:

Atrasar pagamentos;

Ceder seu CPF a terceiros;

Compartilhar dados de cartões de crédito;

Descurar da atualização de informações cadastrais;

Solicitar crédito por várias vias em um período breve.

Serasa faz mudanças, mas o que altera no score?

Neste mês, a Serasa lançou a versão 3.0 do escore de crédito, introduzindo uma nova métrica para calcular o perfil de crédito de cada indivíduo. No novo método, os cidadãos têm a possibilidade de conectar suas informações bancárias à avaliação de perfil de crédito. O propósito é auxiliar a plataforma a produzir um resultado mais exato e personalizado da pontuação.

Essas informações abrangem aspectos financeiros como:

Registros de contas correntes;

Rendimentos;

Outras fontes de ganho;

Financiamentos;

Históricos de cartões de crédito;

Demais detalhes relacionados à conta da Serasa, contribuindo para aumentar a precisão do score.

A nova abordagem assegurará um cálculo mais confiável na avaliação de crédito. A mudança significativa do modelo é que o consumidor pode oferecer um contributo direto para a avaliação por meio das informações de crédito. Isso se deve ao fato de que irá retratar de forma mais fiel o histórico e a situação financeira.

A computação do score da Serasa será simplificada, uma vez que os dados existentes na plataforma serão somados aos dados diretamente fornecidos pelos cidadãos. Por enquanto, o escore 3.0 não é mandatório. O serviço já está acessível para todos os consumidores.

Ao vincular a conta ao novo modelo, o consumidor não perderá a pontuação que já detém. Ao efetuar a mudança, a Serasa pode aprimorar ou manter a pontuação do usuário. No entanto, a pontuação do consumidor pode variar para melhor ou pior, dependendo de sua gestão financeira e dos dados que fornecer. O registro deve ser feito no próprio site da Serasa.

Os dados dos consumidores permanecem protegidos no sistema de crédito da instituição. A organização adota os melhores procedimentos de segurança da informação, a nível internacional.