Serasa faz comunicado URGENTE envolvendo a Caixa e FGTS; Entenda!

Recentemente, o Serasa Experian emitiu um importante comunicado para os clientes da Caixa Econômica Federal. Sendo assim, a empresa alertou os clientes do banco na última sexta-feira (4), com relação a uma mensagem que ficou em evidência por conta do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

O Serasa Experian, para quem não conhece, é uma marca brasileira de análises e informações para decisões de crédito. Dessa forma, instituições financeiras utilizam os dados armazenados pela empresa para realizar análises de crédito. A mensagem que apareceu no aplicativo do FGTS dos clientes da Caixa afirma: “Não localizamos conta FGTS com saldo disponível”. Confira a seguir o que isso significa.

Comunicado do Serasa para os clientes da Caixa

Segundo o Serasa, a mensagem “Não localizamos conta FGTS com saldo disponível” foi exibida para diversos usuários do aplicativo do FGTS, os quais estavam tentando acessar os valores do fundo de garantia, na época do saque extraordinário. No entanto, muitos desses usuários possuíam saldo na conta, o que gerou um certo certa preocupação.

O saque extraordinário foi uma medida adotada pelo governo federal durante a pandemia de Covid-19, com intuito de possibilitar acesso aos valores do FGTS em um momento de crise econômica. Sendo assim, no ano de 2022 cerca de 32,7 milhões de trabalhadores puderam sacar até R$ 1 mil disponíveis na conta.

No entanto, o saque extraordinário não está mais disponível em 2023. Desta maneira, a mensagem foi exibida por não existir mais a possibilidade de saque. Segundo o Serasa, para mais informações sobre o FGTS os usuários podem obter diretamente com a Caixa Econômica Federal. Para isso, o contato pode ser feito através do telefone, aplicativo, em agências físicas ou pelo WhatsApp no número 0800 104 0 104.

Novo projeto para renegociação de dívidas

O Brasil está passando por um problema de inadimplência, com mais de 70 milhões de pessoas nesta situação. Sendo assim, para criar alternativas e buscar soluções, o Serasa Experian lançou um novo projeto de renegociação de dívidas.

O projeto se chama “Serasa na estrada”, e percorrerá o Brasil promovendo educação financeira para a população, também disponibilizando serviços gratuitos, envolvendo renegociação de dívidas e solicitações de crédito.



Você também pode gostar:

O programa foi lançado nesta terça-feira (8), sendo iniciado na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em seguida, o “Serasa na Estrada” segue viajando pelas cinco regiões brasileiras.

O projeto do Serasa ficará funcionando pelos próximos seis meses, sendo que a última parada será feita em Manaus, no Amazonas, em fevereiro de 2024. Este projeto já teve outras edições, nas quais atendeu mais de 250 mil brasileiros e promoveu mais de R$ 50 milhões em renegociações de dívidas.

Nesta etapa inicial, o Serasa na Estrada já possui 6 datas marcadas. Confira a seguir:

8 de agosto: Porto Alegre-RS;

15 de agosto: Florianópolis-SC;

22 de agosto: Curitiba-PR;

29 de agosto: São Paulo-SP;

05 de setembro: Campinas, interior de SP;

12 de setembro: Rio de Janeiro-RJ.

Em seguida, o Serasa na Estrada irá percorrer mais 16 cidades, no entanto, as datas ainda não estão definidas. Para participar da renegociação de dívidas, os brasileiros devem ficar atentos às datas do programa, para estar presente na cidade em que estará passando.