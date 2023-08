Sergei Pavlovich deve servir de reserva para Jon Jones x Stipe Miocic no UFC 295

Sergei Pavlovich aguarda ansiosamente sua chance pelo título dos pesos pesados ​​do UFC, mas por enquanto continuará servindo como lutador reserva quando Jon Jones enfrentar Stipe Miocic em novembro.

O russo de 31 anos, que atualmente segue uma sequência de seis vitórias consecutivas no UFC, deve apoiar a luta principal do UFC 295 entre Jones e Miocic no Madison Square Garden, em Nova York. Fontes confirmaram a notícia ao MMA Fighting na quarta-feira após reportagem inicial de Igor Lazorin no Instagram.

Esta será a segunda luta consecutiva pelo título de Jones, onde Pavlovich será um potencial suplente. Ele fez o mesmo anteriormente quando Jones retornou em março contra Ciryl Gane para coroar um novo campeão dos pesos pesados.

Fora a derrota para Alistair Overeem em sua estreia no UFC, Pavlovich tem sido uma força da natureza, registrando seis nocautes seguidos sem que nenhum oponente conseguisse sair do primeiro round.

Nas últimas três aparições, Pavlovich destruiu o ex-desafiante ao título dos pesos pesados ​​do UFC, Derrick Lewis, Curtis Blaydes e Tai Tuivasa, enquanto passou menos de cinco minutos do tempo total no octógono.

Pavlovich quase certamente conquistou sua própria chance pelo título, mas Jones procurou especificamente uma luta com Miocic, o campeão dos pesos pesados ​​​​com o reinado mais longo na história do UFC.

Se ele não competir em novembro, Pavlovich provavelmente será o próximo na fila para o vencedor entre Jones e Miocic em 2024.