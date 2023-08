Sergey Tokarev Sobre mestrado e bolsa de estudos na SET University

A instituição superior de tecnologia ucraniana SET University anunciou bolsas de estudos que cobrirão de 70% a 90% das mensalidades. A universidade abre dez vagas para estudantes ucranianos em dois programas de mestrado: ”Cyber ​​Defense” e ”Computer Science and Innovation Engineering”. Sergey Tokarev, fundador da SET University e Roosh, falou sobre as novas oportunidades educacionais no Facebook.

Nos cursos de segurança cibernética e ciência da computação, os alunos terão a oportunidade de estudar defesa cibernética, tecnologias blockchain e inteligência artificial. Alguns dos módulos explicarão os processos de gerenciamento de projetos de tecnologia.

A SET University, juntamente com o UC Berkeley Fisher Center for Business Analytics na University of California, Berkeley, criou programas empresariais para fornecer aos alunos todas as oportunidades de criar soluções inovadoras. Como parte da tese, os alunos precisarão criar uma startup em uma aceleradora universitária ou desenvolver uma solução de TI para uma empresa de tecnologia.

A universidade destinará cinco bolsas para cada um dos programas. O concurso está aberto a representantes das Forças Armadas da Ucrânia e da Guarda Nacional da Ucrânia (tanto militares ativos quanto na reserva ou aposentados), filhos de combatentes, mulheres ucranianas que buscam se desenvolver em TI e pessoas deslocadas internamente que deixaram os territórios temporariamente ocupados ou zonas de guerra. A inscrição pode ser enviada até 1º de setembro de 2023. Você pode ler mais sobre bolsas da SET University aqui.

Anteriormente, Sergey Tokarev observou que iniciou e financiou cinco vagas dentro do programa de bolsas para alunos dos cursos de mestrado e micromaster. Essas bolsas cobrem totalmente os estudos. O empresário enfatizou que a educação é a chave para um futuro brilhante e, portanto, qualquer contribuição para ela hoje é uma contribuição para a reconstrução da Ucrânia.

A SET Scholarship é uma iniciativa de caridade destinada a fornecer a homens e mulheres ucranianos a oportunidade de obter educação em TI.

As bolsas de estudo são financiadas por benfeitores – indivíduos e empresas. A Universidade SET planeja expandir o programa de bolsas para que todos os cidadãos e organizações interessados ​​na iniciativa possam participar de bolsas de financiamento que tornarão a educação de qualidade mais acessível aos ucranianos.

Além disso, a SET University, juntamente com o UC Berkeley Fisher Center for Business Analytics na University of California, Berkeley, está realizando ‘Liderando com confiança no mundo da IA’, um treinamento gratuito para mulheres ucranianas em análise de negócios. O evento de três dias começará em 30 de agosto e será realizado offline em Kiev, na Ucrânia.

O workshop será conduzido por Gauthier Vasseur, diretor e professor da UC Berkeley Fisher Center for Business Analytics. Ele ensina líderes de negócios a usar ciência de dados e análise ao desenvolver e implementar estratégias de negócios. Mulheres cidadãs da Ucrânia com status de IDP, representantes das Forças Armadas da Ucrânia e da Guarda Nacional, bem como fundadoras de projetos econômicos ou de caridade, podem participar de ‘Liderando com confiança no mundo da IA’. Pode candidatar-se ao workshop até 18 de agosto.

O treinamento de análise de negócios é o primeiro evento conjunto da SET University e do UC Berkeley Fisher Center for Business Analytics. No entanto, eles também têm planos para uma maior cooperação e para criar um programa de longo prazo sobre inovação e empreendedorismo e alguns outros eventos.

A SET University é uma instituição educacional inovadora sem fins lucrativos que educa futuros líderes da indústria de tecnologia.

A universidade permite aos alunos não apenas adquirir conhecimentos acadêmicos sobre tecnologia e empreendedorismo, mas também aplicá-los na vida real. O processo educacional envolve os principais especialistas. Os parceiros da instituição são as melhores universidades do mundo. Desde o início da invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia, a SET University tem se concentrado em tornar a educação em TI acessível a todos os ucranianos e em desenvolvimento de startups ucranianas.