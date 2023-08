Sergio Busquets compra residência de $ 8 milhões na Flórida perto da casa de Lionel Messi

Sérgio Busquets parece estar muito feliz com sua chegada à Flórida, não só porque reencontrou Lionel Messimas também por ser um excelente lugar para morar e criar os filhos.

Busquets, 35, comprou uma residência de $ 8,7 milhões na área um dia antes de participar da conquista de Inter Miamiprimeiro título da história da franquia, o Taça das Ligas.

Sua nova propriedade fica em uma subdivisão exclusiva em Fort Lauderdale chamada O verdadeiro negócio.

A residência foi construída à beira-mar no norte de Miami em 0,3 acres de terra com sete quartos, seis banheiros e uma garagem para três carros. Além disso, a casa tem cerca de 30 metros de frente para o lago.

O loteamento fica a cerca de oito quilômetros do DRV PNK Stadium e ainda mais perto da residência de Messi.

Busquets e Messi amam a vida noturna de Miami

Messi, 36, mora em sua residência em forma de M na mesma área localizada em Sea Ranch Lakes.

Ao chegar à Flórida, Messi foi flagrado fazendo compras no supermercado do bairro e festejou algumas vezes com Busquets.

Messi, Busquets e suas respectivas esposas foram vistos comemorando suas vitórias consecutivas. Ambos marcaram na disputa de pênaltis para vencer Nashville SC na final da Taça das Ligas.

Antes do jogo do título da Copa das Ligas, Messi e Busquets saíram com o dono do Inter Miami David Beckham e vários outros membros de sua comitiva.