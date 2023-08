Sergio Perez depois de terminar em quarto no GP da Holanda: não consegui frear, estava atolado

Sérgio Perez está bem ciente de que neste domingo, no Grande Prémio da Holanda, a sua sorte mudou devido à chuva, fazendo com que perdesse o pódio.

Durante uma entrevista à imprensa, o piloto da Red Bull reconheceu que o seu quarto lugar foi uma combinação de manobras habilidosas, já que evitou por pouco ser retirado da corrida, e também de circunstâncias infelizes que envolveram uma penalização da FIA.

Pênalti de Checo Perez – O que aconteceu?

Perez recebeu uma penalidade de cinco segundos da FIA após ultrapassar o limite de velocidade no pit lane. Como resultado desta penalidade, ele teve que se contentar com o quarto lugar, cedendo a sua posição para Pierre Gasly.

Porém, segundo o piloto mexicano, o incidente ocorreu porque ao entrar no pit lane se deparou com uma área inundada que o fez colidir com o muro, impedindo-o de frear em tempo hábil.

Esta situação levou-o a ultrapassar o limite de velocidade estipulado para aquele troço.

“A chuva chegou no final. Mudamos para intermediários”, observou.

“Quando me instruíram a usar intermediários, entrei no pit lane que estava inundado.

“Foi aí que surgiu o problema: não consegui travar e acabei por bater na parede, ultrapassando o limite de velocidade. Consequentemente, perdi a minha oportunidade de subir ao pódio.”

Nem um quilômetro acima do limite

De acordo com os regulamentos da Fórmula 1, o limite de velocidade do pit lane é definido em 60 quilômetros por hora.

Registros oficiais indicam que Pérez excedeu esse limite em apenas oito centésimos de segundo. Independentemente de a violação ser leve ou mais acentuada, a penalidade é aplicada imediatamente.

Isto levou a FIA a impor uma penalidade de cinco segundos ao piloto mexicano. Esta penalidade acabou por empurrá-lo para o quarto lugar, permitindo Gasly para ocupar seu lugar no pódio. Notavelmente, PérezO excesso de velocidade foi de apenas 60,8 quilômetros por hora.

Decisão sábia de Perez que o ajudou a evitar a saída da corrida

Perez também relembrou o momento em que seu carro girou, quase o fazendo sair da corrida.

Este incidente ocorreu pouco antes de ele fazer um pit stop, receber uma penalidade e ver a corrida ser interrompida por uma bandeira vermelha, levando a uma pausa de 30 minutos.

“Na Curva 1, havia uma poça da qual não consegui escapar”, observou ele.

“Ele continuou a me seguir, mas consegui recuperar o controle e mantê-lo atrás de mim. Ele apenas me roçou levemente, permitindo-me continuar.”