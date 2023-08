Sérgio Rico sai do hospital 82 dias após grave acidente: Foi um sonho, graças a Deus estou fora

PSG goleiro Sérgio Rico recebeu alta do hospital 82 dias após seu terrível acidente ao andar a cavalo. Dois meses e meio que se passaram desde o longo tempo na UTI lutando por sua vida, até as semanas em que ele progrediu até poder continuar sua recuperação em sua casa particular. “Tem sido um sonho, graças a Deus estou fora disso”, disse ele assim que deixou o hospital.

Suas primeiras palavras depois de deixar o hospital

“Me sinto muito bem, apesar do aneurisma não estar totalmente controlado, temos que ter mais alguns meses de calma, para continuar a recuperação em casa, graças a Deus depois de tanto tempo”, disse Sérgio Rico.

“Dizem que o cérebro é inteligente e apaga todo esse tipo de evento. Foi um sonho. Acordei no hospital e graças a Deus saí hoje. Me sinto muito emocionado, muito feliz e agradecendo. Agradeço a minha esposa , minha família, todos que estiveram aqui. Ela passou 20 horas por dia comigo. Sou muito grato e sem o apoio dela não teria sido possível”, disse ele sobre sua esposa Alba Silva.

“Queria deixar uma palavra de agradecimento acima de tudo pelo respeito que todos têm demonstrado à minha família, à minha esposa acima de tudo, ao mundo do futebol, tanto Paris [Saint-Germain] e Sevilha, bem como a muitos dos meus companheiros que jogaram comigo e me enviaram mensagens de apoio. Tudo é apreciado”, acrescentou.

“Desde o primeiro dia que cheguei aqui os Biris [Sevilla section] veio com um banner que guardamos. Eu já disse isso muitas vezes: Sou torcedor do Sevilla e espero um dia poder voltar ao Sevilla”, disse Sergio, agradecendo a torcida por todo o apoio.

Seu grande apoio

Um de seus maiores apoiadores, sua esposa Alba Silva, confirmou em seus canais de mídia social que eles finalmente poderiam descansar em casa, embora ele tenha que continuar trabalhando em sua recuperação total. Não há datas nem objetivos a curto prazo, pois o acidente que sofreu foi gravíssimo e o primeiro passo para a sua recuperação é que, aos poucos, consiga recuperar uma certa normalidade na sua vida. O jogador de futebol sevilhano tem recebido muito apoio.

Isso veio de PSGonde ainda está contratado, à grande maioria do futebol espanhol, com especial destaque para o clube onde foi criado e o Sevilha os próprios fãs, que não o esqueceram. Eles prestaram homenagem a ele e o lembraram em várias ocasiões, principalmente com sua esposa nas arquibancadas para o jogo de abertura da liga contra Valência. Um ponto de apoio a partir do qual seguir em frente. A partir de hoje começa um novo caminho na vida de Sergio. Ele terá que lutar muito para sonhar em um dia voltar a campo. O mais importante é que ele volte para casa para continuar com sua vida.