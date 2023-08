Serie A: Christian Pulisic marca na estreia pelo AC Milan e os rossoneri chegam à vitória

EUt só levou Christian Pulisic 20 minutos e 15 segundos para igualar sua contagem de gols na liga de uma temporada atrás em Chelsea — e garantir o seu início de vida em Itália saiu para o começo perfeito.

pulísico na segunda-feira marcou em seu primeiro jogo oficial para AC Milãomarcando o segundo gol de sua equipe na vitória por 2 a 0 fora de casa sobre Bolonha Enquanto o Rossoneri começou a temporada 2023/24 com o pé direito.

Pulisic marca um golo doentio

Com Milão já liderando por 1-0 através de um Olivier Giroud meta, pulísico – que começou a partida depois de se destacar na pré-temporada – marcou o segundo e último gol da noite depois de apenas 20 minutos.

Pulísico, o seleção masculina dos Estados Unidos capitão, assumiu um Giroud passe e disparou o tiro passado Lukasz Skorupski no Bolonha líquido.

Pulisic marcou apenas um gol em 821 Liga Premiada minutos em Chelsea última temporada, passando grande parte do ano sabendo que os novos donos do clube queriam vendê-lo. O “Capitão América” ​​realizou seu desejo neste verão e agora faz parte do que parece ser um perigoso ataque milanês.

Fazendo uma impressão

pulísico jogou 73 minutos contra Bolonha, e embora ele tenha tentado apenas um tiro, ele com certeza fez valer a pena. O jogador de 24 anos deu 49 toques e completou duas cobranças, marcando uma falta ao completar 81 por cento de suas tentativas de passes.

Companheiro internacional de Pulisic Yunus Musah estava inelegível para jogar a partida de abertura da temporada por suspensão, mas espera-se que ele faça o seu próprio Milão estreia no próximo sábado, quando o Rossoneri hospedar Turim no São Siro. Se a dupla de americanos pode liderar a última temporada Liga dos Campeões semifinalistas ao troféu em 2024 será uma história que vale a pena seguir em Uma liga.