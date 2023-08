Série A: Lukaku assina pela Roma e reencontra Mourinho

Romelu Lukaku encontrou uma nova equipe. Depois de um período de empréstimo em Internacional na última temporada, o atacante belga de 30 anos está saindo Chelseaonde foi condenado ao ostracismo, para jogar cigano.

O clube italiano anunciou sua contratação e Lucas chega por empréstimo de uma temporada, para toda a campanha de 2023/24.

Vale lembrar que, em 2021, Chelsea pagou 115 milhões de euros pelo atacante, que marcou 15 gols pelos Blues na temporada 2021/22 e 14 durante seu período de empréstimo ao Internacional última campanha.

Esta é mais uma assinatura para ciganoque já adquiriram os serviços de Evan Ndicka, Houssem Aouar, Renato Sanches, Leandro Paredes e Rasmus Kristensen neste verão em sua tentativa de retornar ao Liga dos Campeões.

O reencontro de Lukaku com Mourinho

No Estádio Olímpico, Lucas reunirá forças pela terceira vez em sua carreira com José Mourinho. Será a terceira equipa onde a Bélgica jogará sob o comando do seleccionador português.

Mourinho o treinou por alguns meses em Chelsea (2013/14) e em Manchester United (2017/18), pagando 85 milhões de euros para tê-lo como número 9 em Old Trafford.

Sob sua orientação, Lucas disputou 76 partidas e marcou 33 gols.

“Eu e Jose nosso relacionamento é… todo mundo tem seu próprio relacionamento pessoal com ele, mas eu e ele batemos cabeça”, Lucas disse ao podcast LightHarted no passado.

“Nós batemos cabeça, mas eu o amo como homem. Acho que ele me ama como homem, mas batemos cabeça o tempo todo.

“Ele pode estar mexendo comigo, mas então eu estarei mexendo com ele. Mas ele é meu cara, com certeza, ele é meu cara.”