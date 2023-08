Servidor não precisa mais “bater ponto” no trabalho? Saiba detalhes da decisão do Governo

Com o avanço da tecnologia, mudanças vêm ocorrendo no mercado de trabalho e em diversos níveis, inclusive Federal. Nesse cenário, recentemente o Governo Federal divulgou uma nota na qual esclarece que, a partir de agora, poderá remodelar a maneira como “controla” o serviço prestado por alguns servidores públicos. A medida está relacionada com alguns grupos específicos, que serão informados pelos chefes de cada setor, e o foco do monitoramento será a avaliação dos resultados.

Dessa maneira, não haveria necessidade de bater ponto para que o trabalho fosse concluído de fato. O foco, nesses casos, é a entrega que o profissional tem oferecido no seu dia a dia. Entenda melhor no decorrer deste texto.

Servidor não precisa mais bater ponto?

Antes de qualquer coisa, é importante esclarecermos que essa medida não se aplica a todos os servidores públicos. Na realidade, ela contempla uma pequena parcela de profissionais, neste primeiro momento.

O intuito não é deixar de averiguar como está sendo desenvolvido o trabalho do servidor, mas, sim, otimizar o desenvolvimento de projetos e ações que contribuam para o crescimento Federal sem a necessidade de que todos batam ponto no mesmo horário.

Afinal de contas, muitas áreas de atuação precisam de produtividade, e não de quantidade de horas de trabalho.

Entretanto, para que isso realmente seja posto em prática, diversas ações precisam ser estudadas e avaliadas para que tudo dê certo. Dessa maneira, o Ministério da Gestão declarou que cada cargo deverá ter um tipo de plano de entregas, com prazos para essas entregas. Além disso, a forma como essas entregas serão avaliadas ainda será discutido com base nas obrigações de cada servidor.

Assim, o que acontecerá é um verdadeiro monitoramento das entregas que serão feitas em períodos estipulados com certa antecedência, focando ainda mais na construção de uma rotina produtiva para o profissional.

Para isso ocorrer, o chefe de cada setor deverá informar quais atividades poderão ser monitoradas dessa maneira, além de selecionar e esclarecer quem serão esses servidores contemplados.



Produtividade é diferente do número de horas trabalhadas

Embora não seja nova a ideia de que a produtividade não está vinculada ao tempo de trabalho, ainda vemos muitas pessoas associando uma coisa com a outra. Na realidade, ser produtivo é concluir a sua demanda de atividades dentro dos prazos estipulados, de forma ordenada, organizada e otimizada.

Sendo assim, a quantidade de horas trabalhadas, por si só, não significa que determinada pessoa está tendo um bom desempenho.

Ainda assim, sabemos que esse tipo de perspectiva é muito nova para muitas pessoas, o que gera estranhamento e até mesmo repulsa com relação à decisão do Governo. De todo modo, cabe a nós avaliarmos até que ponto essa medida pode realmente ser promissora ou não.

Tudo depende de uma série de fatores, como o setor que será incluído, quantos servidores, quais serão as entregas cobradas, etc.

Enquanto isso, aguarde mais novidades sobre a situação até que a implementação do monitoramento de entregas entre realmente em vigor.