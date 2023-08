Servidores da SEMARH Penedo recebem capacitação em gestão em gestão ambiental do Ifal

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) da Prefeitura de Penedo concluiu nesta sexta-feira, 25, uma capacitação em gestão ambiental para servidores da pasta no auditório da Casa de Aposentadoria.

A qualificação iniciada na quinta, 24, foi aberta pelo Prefeito Ronaldo Lopes e pelo gestor da SEMARH, Irmão João (João Ferreira da Silva), com treinamento realizado em parceria com o campus Penedo do Instituto Federal de Alagoas (Ifal).

O trabalho que também incluiu catadores da Associação Recicla Penedo e estudantes/monitores do Ifal em Penedo foi orientado por Maira Egito, professora e pesquisa da unidade local do instituto federal.

“A ideia é trabalhar conteúdos que mostrem a importância da Semarh para a qualidade ambiental do município, de modo que as/os servidoras/es da instituição consigam se enxergar como atores nessa tarefa”, explicou a docente por meio da assessoria de comunicação do Ifal Penedo.

